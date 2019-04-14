Из Шарташского лесопарка выгонят всех клещей

23 апреля определится победитель конкурса от администрации Шарташского лесопарка на противоклещевую обработку 177 гектаров территории. Цена вопроса 363 тысячи рублей.

Конечно, это не значит, что эксперты начнут обеззараживать ядом все вверенные им площади. По контракту они сначала обследуют каждый закоулок парка в поисках клещей и всех отловленных кровопийц сдадут на анализ, чтобы проверить, заразны они или нет. Таким образом будет составлена карта «энцефалитных» участков парка. Как раз их и будут обрабатывать в первую очередь и тщательнее всего.

Кроме того, клешей изгонят из самых посещаемых зон отдыха, а также с кустов и деревьев, которые прилегают к пешеходным дорожкам и тропинкам.

Напомним, кроме зеленой зоны отдыха вокруг озера Шарташ и на Каменных палатках, в Екатеринбурге до 17 мая обработают еще 12 парков.

