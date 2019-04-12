В пику перевозчикам Высокинский отказался повышать плату за проезд
18:14, 12 Апрель 2019
Мэр убежден, что, несмотря ни на что, цена должна остаться на прежнем уровне.
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский принципиально не хочет поднимать стоимость проезда в наземном общественном транспорте. Мэр считает, что цена должна остаться на нынешнем уровне, несмотря на рост стоимость топлива, запасных частей и других негативных факторов для перевозчиков.
В мэрии Екатеринбурга хвастаются, что цены на проезд не повышались с 2017 года, а в других городах, напротив, росли. «К примеру, в Нижнем Новгороде в 2016 году проезд повысился на 25%, а летом 2018 года еще на 40%. В Казани стоимость билета на метро повышалась на 25% в 2016 году, затем еще на 10% в феврале текущего года», — закидали цифрами в пресс-службе горадминистрации.
Зато проезд подорожает в екатеринбургском метро. Жители будут платить за одну поездку 32 рубля.
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