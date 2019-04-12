В пику перевозчикам Высокинский отказался повышать плату за проезд

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В мэрии Екатеринбурга хвастаются , что цены на проезд не повышались с 2017 года , а в других городах , напротив , росли. « К примеру , в Нижнем Новгороде в 2016 году проезд повысился на 25%, а летом 2018 года еще на 40%. В Казани стоимость билета на метро повышалась на 25% в 2016 году , затем еще на 10% в феврале текущего года», — закидали цифрами в пресс-службе горадминистрации.





Зато проезд подорожает в екатеринбургском метро. Жители будут платить за одну поездку 32 рубля.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский принципиально не хочет поднимать стоимость проезда в наземном общественном транспорте. Мэр считаетчто цена должна остаться на нынешнем уровненесмотря на рост стоимость топливазапасных частей и других негативных факторов для перевозчиков.