В Екатеринбурге нашли квартиру с «космическим» названием за 12 млн

Аналитики сайта N1.RU посчитали, сколько стоят в Екатеринбурге квартиры, которые расположены на улицах, связанных с космосом. Самую дорогую из таких квартир они нашли на проспекте Космонавтов, 62. Там хозяева продают жилплощадь за 12 миллионов рублей. Квартира в 135 квадратов занимает весь восьмой этаж. В ней есть ремонт по дизайн-проекту, взрослая спальня с гардеробной и санузлом, кухня-столовая, большой зал, игровая с двумя изолированными спальнями. Владельцы жилья отмечают, что «подъезд чистый, а соседи статусные».