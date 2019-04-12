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В Екатеринбурге нашли квартиру с «космическим» названием за 12 млн

12:04, 12 Апрель 2019
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Фото: N1.RU
Аналитики посчитали стоимость жилья, которое продают на улицах с именами покорителей Вселенной.

Аналитики сайта N1.RU посчитали, сколько стоят в Екатеринбурге квартиры, которые расположены на улицах, связанных с космосом. Самую дорогую из таких квартир они нашли на проспекте Космонавтов, 62. Там хозяева продают жилплощадь за 12 миллионов рублей. Квартира в 135 квадратов занимает весь восьмой этаж. В ней есть ремонт по дизайн-проекту, взрослая спальня с гардеробной и санузлом, кухня-столовая, большой зал, игровая с двумя изолированными спальнями. Владельцы жилья отмечают, что «подъезд чистый, а соседи статусные».

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Всего в Екатеринбурге четыре улицы, связанные с космосом. Это улица Гагарина, на которой цена за квадратный метр в среднем 74,8 тысячи рублей, Циолковского, где квадрат почти на 14 тысяч дороже — 88,3 тысячи рублей. Самой дешевой оказалась улица Титова. Здесь квадратный метр жилья можно приобрести за 62 тысячи рублей. На проспекте Космонавтов средняя цена квадрата — 68, 4 тысячи.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, Свердловская область , недвижимость, квартира, продажа
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