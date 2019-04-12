Надевайте шапки: на выходных в Екатеринбурге испортится погода

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Утром в субботу градусники покажут бодрящие +4 градуса , но если до этого нас такая температура не расстраивала — все равно днем потеплеет! — то 13 апреля все будет иначе. Днем термометры поднимутся всего на пару градусов , может пойти дождь. А ночью и вовсе ожидается снег. С похолоданием до -2 градусов.





В воскресенье , 14 апреля , ожидается ясный день ( утром все еще будет идти снег), но все еще будет холодно — к обеду воздух прогреется только до +3 градусов. Если вы уже убрали шапки , достаньте обратно , а то так и простудиться можно.

Теплые дни в Екатеринбурге закончатся вместе с рабочей неделейобещают безжалостные синоптики. Сегодняв пятницу12 апреляуральская столица насладится солнцем: весь день будет яснотемпература воздуха подскочит до +18 градусов. Только ласковый ветерок скоростью 5,6 метра в секунду будет напоминать о томчто никакая сказка не длится вечно.