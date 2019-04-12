Надевайте шапки: на выходных в Екатеринбурге испортится погода
08:20, 12 Апрель 2019
На Урал придут дожди и похолодание.
Теплые дни в Екатеринбурге закончатся вместе с рабочей неделей, обещают безжалостные синоптики. Сегодня, в пятницу, 12 апреля, уральская столица насладится солнцем: весь день будет ясно, температура воздуха подскочит до +18 градусов. Только ласковый ветерок скоростью 5,6 метра в секунду будет напоминать о том, что никакая сказка не длится вечно.
Утром в субботу градусники покажут бодрящие +4 градуса, но если до этого нас такая температура не расстраивала — все равно днем потеплеет! — то 13 апреля все будет иначе. Днем термометры поднимутся всего на пару градусов, может пойти дождь. А ночью и вовсе ожидается снег. С похолоданием до -2 градусов.
В воскресенье, 14 апреля, ожидается ясный день (утром все еще будет идти снег), но все еще будет холодно — к обеду воздух прогреется только до +3 градусов. Если вы уже убрали шапки, достаньте обратно, а то так и простудиться можно.
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