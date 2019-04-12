Интервал движения в екатеринбургском метро сократят до трех минут

Мэрия Екатеринбурга планирует отремонтировать 13 из 15 составов метро и сократить интервал движения между прибытием поездов до трех минут в 2022 году. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации, для ремонта первых двух составов деньги нашли сами. Сейчас тариф на проезд ниже себестоимости перевозки, которая составляет 31,04 рубля. Затраты предприятия субсидирует мэрия. Эти субсидии метрополитен направил на ремонт.

Сейчас у екатеринбургского метро 15 составов. Большую часть вагонов купили в конце 80-х годов. С учетом срока эксплуатации, в 2020 году необходимо обновить практически все составы. Покупка одного стоит 240-280 миллионов рублей, а капремонт — 110 миллионов рублей. По словам мэра Высокинского, это подходящий вариант, который позволит сэкономить и продлить срок службы техники на 15 лет.

Дальше предприятие будет обновлять составы за счет инвестиций, благодаря которой «омолодят» еще 11 составов и закупят новые. Это позволит сократить интервал движения до 3,5 минуты в 2020 году и до трех минут в 2022 году.