Главная «ЕТВ»НовостиГород

Интервал движения в екатеринбургском метро сократят до трех минут

13:18, 12 Апрель 2019
jgh.jpg
Фото: ЕТВ
Мэрия планирует отремонтировать 13 составов и сократить время между прибытием поездов к 2022 году.

Мэрия Екатеринбурга планирует отремонтировать 13 из 15 составов метро и сократить интервал движения между прибытием поездов до трех минут в 2022 году. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации, для ремонта первых двух составов деньги нашли сами. Сейчас тариф на проезд ниже себестоимости перевозки, которая составляет 31,04 рубля. Затраты предприятия субсидирует мэрия. Эти субсидии метрополитен направил на ремонт.

Сейчас у екатеринбургского метро 15 составов. Большую часть вагонов купили в конце 80-х годов. С учетом срока эксплуатации, в 2020 году необходимо обновить практически все составы. Покупка одного стоит 240-280 миллионов рублей, а капремонт — 110 миллионов рублей. По словам мэра Высокинского, это подходящий вариант, который позволит сэкономить и продлить срок службы техники на 15 лет.

Дальше предприятие будет обновлять составы за счет инвестиций, благодаря которой «омолодят» еще 11 составов и закупят новые. Это позволит сократить интервал движения до 3,5 минуты в 2020 году и до трех минут в 2022 году.

Космос как наследие
ЕТВ выяснял, как 58 лет назад свердловчане приняли полет Юрия Гагарина.

Напомним, в марте в Екатеринбург привезли восемь новых вагонов от «Метровагонмаша». В новых вагонах есть сигнализация о закрытии дверей, система против зажимания людей между створками, места для инвалидов и видеонаблюдение.

Обновление парка включили в план мероприятий к 300-летию Екатеринбурга. В 2019 году на вагоны выделят 560 миллионов рублей, в 2020 году — 600 миллионов и еще 730 миллионов в 2022. Кроме того, в скором времени проезд в екатеринбургской подземке подорожает на четыре рубля. Зато к 2023 году проложит 12 новых станций.

Екатеринбуржец может попасть в колонию на 15 лет за сбыт наркотиков
Полицейские изъяли у мужчины девять граммов гашиша.
Читайте по теме:
Екатеринбург заложит 100 миллионов на проект второй ветки метро
Метро за три года. Как?
Екатеринбургское метро получит новые терминалы для оплаты проезда
Новосибирск захотел «выбить» деньги на метро вместе с Екатеринбургом
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Интервал движения в екатеринбургском метро сократят до трех минут»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, Администрация Екатеринбурга, Ремонт, вагон, Метрополитен, метро Екатеринбург, Екатеринбург, Александр Высокинский
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Мост в ад. Окрестности Челюскинцев стали труднопроходимы
Город
Мост в ад. Окрестности Челюскинцев стали труднопроходимы
Тест-драйв пешеходных переходов через закрытый путепровод и неспешные покатушки по прилегающим улицам в материале ЕТВ.
Личные истории похудения: как обрести легкость и создать себя заново.
12 апреля в 18:00
С Евгений Идолов
Гости Екатеринбурга
Эмин Агаларов — музыкант и бизнесмен
Эмин Агаларов - музыкант и бизнесмен
От Светланы Зенковой
От первого ковша до наших дней. История метро Екатеринбурга
От первого ковша до наших дней. История метро Екатеринбурга
Ровно 37 лет назад в Екатеринбурге начали строить метрополитен. За это время он сумел примерить корону самой короткой подземки в мире, но все-таки связал город с севера на юг. ЕТВ вспоминает, как это было.