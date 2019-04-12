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Без серьезных замечаний. Мэрия оценила дороги Екатеринбурга

15:27, 12 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
ЕТВ провел собственное исследование. Читайте в ближайшие дни на сайте.
Власти проверили состояние дорог Екатеринбурга. Зампредседателя комитета благоустройства Виктор Юровицкий и его коллеги осмотрели объекты в центре города. Серьезных замечаний они не обнаружили. Все дефекты, которые выявляют на традиционных объездах, должны устранить за две недели, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее администрация Екатеринбурга составила список дорог, которые обещают отремонтировать в уральской столице в 2019 году. ЕТВ составил карту, чтобы вы знали, какие дороги скоро будут в нормальном состоянии. А еще мы объехали городские магистрали и провели собственное исследование, соответствуют ли слова мэрии реальности. Читайте в ближайшее время на ЕТВ.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, дороги, Екатеринбург, мэрия
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