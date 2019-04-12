Без серьезных замечаний. Мэрия оценила дороги Екатеринбурга

Ранее администрация Екатеринбурга составила список дорог, которые обещают отремонтировать в уральской столице в 2019 году. ЕТВ составил карту, чтобы вы знали, какие дороги скоро будут в нормальном состоянии. А еще мы объехали городские магистрали и провели собственное исследование, соответствуют ли слова мэрии реальности. Читайте в ближайшее время на ЕТВ.