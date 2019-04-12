73 года назад Кольцово стал гражданским аэродромом

История Свердловского авиаотряда берет свое начало в 1943 году. Тогда на базе аэропорта Кольцово было создано первое подразделение гражданского воздушного флота — 3-й авиационно-транспортный отряд.

На выставку сегодня пришли ветераны, которые стояли у истоков гражданских авиаперевозок на Урале. Они поделились своими впечатлениями.

«Мы всегда стремились улучшить обслуживание пассажиров. Пассажиров, которые летели в новогоднюю ночь, 8 марта, 1 мая, 7 ноября, мы поздравляли по-особому. Мы хотели, чтобы пассажиры почувствовали этот праздник на борту самолета. У нас была бортпроводница Степанова Надя, которая возила с собой аккордеон, и мы устраивали концерты на борту самолета, поздравления».

Проект «Екатеринбург — город семи районов» реализуется автономной некоммерческой организацией «Волонтерское общество Свердловской области» совместно с Музеем истории Екатеринбурга на президентский грант.