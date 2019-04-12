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73 года назад Кольцово стал гражданским аэродромом

18:03, 12 Апрель 2019
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Фото: Музей авиакомпании «Уральские авиалинии»
О том, как это произошло, расскажет серия архивных фотографий «Свердловский авиаотряд».
Выставка черно-белых снимков из прошлого открылась в стенах Музея истории Екатеринбурга. Это проект сотрудничества МИЕ и Музея авиакомпании «Уральские авиалинии», в чьих архивах хранятся подлинники фотографий, которыми поделились ветераны Свердловского авиаотряда.
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«Эта выставка — первый шаг к совместной работе в рамках нашего проекта Екатеринбург — город семи районов“. Мы уже рассказывали об Уралмаше через истории людей и предприятий, на которых они работали. В ближайшее время мы планируем собрать воспоминания у ветеранов Свердловского авиаотряда, а в августе–июле уже проводить тематические экскурсии в Кольцово», — поделился планами директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский.

История Свердловского авиаотряда берет свое начало в 1943 году. Тогда на базе аэропорта Кольцово было создано первое подразделение гражданского воздушного флота — 3-й авиационно-транспортный отряд.

На выставку сегодня пришли ветераны, которые стояли у истоков гражданских авиаперевозок на Урале. Они поделились своими впечатлениями.

«Мы всегда стремились улучшить обслуживание пассажиров. Пассажиров, которые летели в новогоднюю ночь, 8 марта, 1 мая, 7 ноября, мы поздравляли по-особому. Мы хотели, чтобы пассажиры почувствовали этот праздник на борту самолета. У нас была бортпроводница Степанова Надя, которая возила с собой аккордеон, и мы устраивали концерты на борту самолета, поздравления».

Проект «Екатеринбург — город семи районов» реализуется автономной некоммерческой организацией «Волонтерское общество Свердловской области» совместно с Музеем истории Екатеринбурга на президентский грант.

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Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Город, история, Музей истории Екатеринбурга, авиация, Кольцово, Сергей Каменский
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