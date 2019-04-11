«Водоканал» рассказал, как идет ремонт труб в Екатеринбурге
Коммунальщики подвели итоги работы за первый квартал 2019 года. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе «Водоканала» рабочие завершили капремонт 2500 метров сетей. За три месяца они переложили участки, от которых питаются дома в Ботаническом, на Московской, Шейнкмана, Гурзуфской. В микрорайоне Синие Камни, на улицах Академическая, Декабристов, Родонитовая, Симферопольская, Дагестанская и Шефская тоже провели капитальный ремонт. Под проезжей частью на Мира закончили перекладывать участок канализации, который построили еще в середине 20 века.
Сейчас рабочие продолжают готовить сети к ремонту дорог. На улицах Малышева между Комсомольской и Студенческой идут раскопки, которые необходимы для того, чтобы убрать старый водовод. Дома, которые питаются от него, переключат на другой водовод. Кроме того, планируются раскопки напротив радиофака УрФУ и на перекрестке Малышева-Гагарина с той же целью. На Малышева от Гагарина до Восточной будут реконструировать водовод в 500 миллиметров. Из-за его отключения коммунальщики ограничат подачу холодной воды и снизят давление во Втузгородке, на Синих Камнях и частично на ЖБИ.
Также «Водоканал» продолжает подключат к сетям новые жилые дома. Ради этого сузили дорогу на перекрестке Куйбышева-Вайнера. Без помех для пешеходов и водителей идет подключение на Советской. Вместе с тем, рабочие строят сети на ВИЗ-бульваре, на Владивостокской, на Минометчиков. Скоро закончится переустройство сетей над Макаровским мостом. Об ограничениях, которые влечет за собой ремонт и подключение к водопроводам, «Водоканал» сообщает заранее.
Осенью, когда трубы в Екатеринбурге активно рвались, ЕТВ разбирался, почему так происходит.