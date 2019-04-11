В Екатеринбурге выпускные школьников совместят с Ural Music Night

Администрация Екатеринбурга проведет общегородской выпускной для 11-классников. Власти хотят совместить праздник с международным фестивалем Ural Music Night, который намечен на 28 июня , и устроить его на « Екатеринбург Арене».





Общегородской выпускной начнется в 18:00 и закончится фейерверком. Выпускников и их родителей ждут урок Post scriptum, перерыв на « Перемену», дискотека с выступлением музыкальных групп и известным диджеем. Пока проект сырой , его обсуждают.





