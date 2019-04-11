В Екатеринбурге выпускные школьников совместят с Ural Music Night
11:15, 11 Апрель 2019
Власти хотят ввести новую традиции — свой аналог питерских «Алых парусов».
Администрация Екатеринбурга проведет общегородской выпускной для 11-классников. Власти хотят совместить праздник с международным фестивалем Ural Music Night, который намечен на 28 июня, и устроить его на «Екатеринбург Арене».
Общегородской выпускной начнется в 18:00 и закончится фейерверком. Выпускников и их родителей ждут урок Post scriptum, перерыв на «Перемену», дискотека с выступлением музыкальных групп и известным диджеем. Пока проект сырой, его обсуждают.
В 2018/19 учебном году ожидается 6,5 тысяч выпускников 11 классов. В мэрии считают, что у Екатеринбурга получится ввести свой аналог столичным имиджевым проектам — питерским «Алым парусам» и московскому балу «Государственного Кремлевского дворца».
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