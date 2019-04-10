В Екатеринбурге выставили на продажу дворец с колоннами за 25 млн

Екатеринбуржцам предложили купить трехэтажный дворец за 25 миллионов рублей на Вакина, 61 в микрорайоне Нижнеисетский. Объявление о продаже появилось на сайте N1.RU. Хозяева помещений предлагают приобрести дом для будущей гостиницы, ресторана, пансионата или досугового центра. Но можно купить такой и для себя. «Удачное расположение — 10 минут до центра города. Вся инфраструктура в шаговой доступности», — уточняет продавец. Особняк подойдет для большой семьи.

Площадь дворца — 877 квадратов. Есть газ, электричество, отопление, автономная канализация и водоснабжение, несколько санузлов. Всего здесь восемь комнат, в некоторые из которых можно добраться по огромным лестницам. По обе стороны от лестниц расположились массивные белые колонны. Публикуем фотографии, чтобы вы могли оценить красоту.