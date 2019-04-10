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В Екатеринбурге выставили на продажу дворец с колоннами за 25 млн

13:45, 10 Апрель 2019
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Фото: N1.RU
Особняк предлагают в качестве гостиницы, ресторана или пансионата.

Екатеринбуржцам предложили купить трехэтажный дворец за 25 миллионов рублей на Вакина, 61 в микрорайоне Нижнеисетский. Объявление о продаже появилось на сайте N1.RU. Хозяева помещений предлагают приобрести дом для будущей гостиницы, ресторана, пансионата или досугового центра. Но можно купить такой и для себя. «Удачное расположение — 10 минут до центра города. Вся инфраструктура в шаговой доступности», — уточняет продавец. Особняк подойдет для большой семьи.

Площадь дворца — 877 квадратов. Есть газ, электричество, отопление, автономная канализация и водоснабжение, несколько санузлов. Всего здесь восемь комнат, в некоторые из которых можно добраться по огромным лестницам. По обе стороны от лестниц расположились массивные белые колонны. Публикуем фотографии, чтобы вы могли оценить красоту.

Куплю грязь. Дорого
Инструкция для екатеринбургских коллекционеров современного искусства.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, продажа, квартиры, особняк, недвижимость
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