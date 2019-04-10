Мэрия Екатеринбурга обучила ДЭУ управлять мойками из будущего

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Работать с мойкой высокого давления можно только тогда , когда вокруг нет людей. Чистить оживленные перекрестки будут только по ночам — и это несмотря на то , что машины довольно шумные. Другого выхода нет , вздыхает директор ДЭУ Железнодорожного района Юрий Горланов. Он же рассказал ЕТВ , почему в городе до сих пор так пыльно:





« Мы берем воду из гидрантов [находятся в водопроводных колодцах, — прим. ЕТВ], а так как температура по ночам все еще минусовая , вода в них замерзла. Брать у „ Водоканала“ слишком дорого , потому что на каждое ДЭУ есть норматив по воде. Поэтому не убирали пыль вплоть до сегодняшнего дня», — грустно заканчивает Горланов.