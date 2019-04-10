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Мэрия Екатеринбурга обучила ДЭУ управлять мойками из будущего

15:31, 10 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
Машины закупят в ближайшее время — каждому району достанется по две.
Мойки высокого давления, которые еще прошлой осенью так понравились мэру Александру Высокинскому и которые должны отмыть пыльный Екатеринбург дочиста, все еще не купили — горадминистрация только объявила конкурс. Зато в ДЭУ каждого из семи районов добавили по четыре ставки, чтобы нанять работников для этих машин. И уже начали обучать на специальном опытном образце.

Работать с мойкой высокого давления можно только тогда, когда вокруг нет людей. Чистить оживленные перекрестки будут только по ночам — и это несмотря на то, что машины довольно шумные. Другого выхода нет, вздыхает директор ДЭУ Железнодорожного района Юрий Горланов. Он же рассказал ЕТВ, почему в городе до сих пор так пыльно:

«Мы берем воду из гидрантов [находятся в водопроводных колодцах, — прим. ЕТВ], а так как температура по ночам все еще минусовая, вода в них замерзла. Брать у Водоканала“ слишком дорого, потому что на каждое ДЭУ есть норматив по воде. Поэтому не убирали пыль вплоть до сегодняшнего дня», — грустно заканчивает Горланов.
Куплю грязь. Дорого
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Для каждого района Екатеринбурга купят по две такие мойки, каждая стоимостью около 600 тысяч рублей, рассказал вице-мэр по благоустройству и транспорту Алексей Бубнов. Сейчас горадминистрация ищет поставщиков, но к летнему сезону все машины точно закупят. Уборка мойками высокого давления будет выходить дороже, чем механизированная, но в Екатеринбурге достаточно участков, которые можно почистить только вручную.
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Город, Екатеринбург, благоустройство, мойка, Алексей Бубнов
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