Екатеринбуржцы лишатся 13 маршрута ради автобусов 57 и 57А
Екатеринбуржцы скоро не смогут ездить на автобусе № 13. Как сообщил в разговоре с корреспондентом ЕТВ вице-мэр по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов, маршрут отменят, как только продлят пути движения автобусов № 57 и 57А. Он будет дублировать эти два автобуса и поэтому станет ненужным. Напомним, маршрут № 13 ходит от остановки метро «Площадь 1905 года» до ДМБ № 9.
Машины, которые останутся после отмены маршрута, поедут под номерами автобусов № 57 и 57А. Таким образом, эти направления станут ходить в два раза чаще, уточнил вице-мэр Бубнов.
Автобусы № 57 и 57А должны полностью дублировать многострадальный 024 маршрут, который отменили с 1 января 2019 года. Автобус № 57А поедет со 2-й Новосибирской по Окружной, Селькоровской, Титова, 8 Марта, Бориса Ельцина по Макаровскому мосту до ДМБ № 9. Маршрут № 57 будет ехать с остановки «Елизавет» по Титова, 8 Марта, проспекту Ленина, Карла Либкнехта и далее на Стрелочников. Запустить новую схему обещали еще в марте, но до сих пор не сделали этого.