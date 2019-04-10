Екатеринбуржцы лишатся 13 маршрута ради автобусов 57 и 57А

Екатеринбуржцы скоро не смогут ездить на автобусе № 13. Как сообщил в разговоре с корреспондентом ЕТВ вице-мэр по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов, маршрут отменят, как только продлят пути движения автобусов № 57 и 57А. Он будет дублировать эти два автобуса и поэтому станет ненужным. Напомним, маршрут № 13 ходит от остановки метро «Площадь 1905 года» до ДМБ № 9.

Машины, которые останутся после отмены маршрута, поедут под номерами автобусов № 57 и 57А. Таким образом, эти направления станут ходить в два раза чаще, уточнил вице-мэр Бубнов.