Теплосети Екатеринбурга будут испытывать температурой в 125 градусов

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Для того , чтобы проверка прошла благополучно , отключать горячую воду не требуется , наоборот — вентиль в доме должен быть открыт. При этом вода в кранах не станет более горячей , но тепло будут давать по зимнему графику. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе ЕТК , во время таких же испытаний в Кировском , Ленинском и Октябрьском районах некоторые дома отключали тепло , тем самым нарушив расчетный режим испытаний. После этого энергетикам пришлось в авральном режиме проводить корректировки , из-за чего воду жителям вернули на десять часов позже.





Но есть исключения: в тех многоквартирниках , где неисправны системы регулирования , отключат горячую воду на период с 17:00 15 апреля до 16:00 16 апреля. Также температуру воды снизят в больницах и детских садах.





Во время испытания сетей у вас дома станет очень жарко , поэтому позаботьтесь о том , чтобы усиленно проветривать квартиру.

Екатеринбургская теплосетевая компания поднимет температуру воды в магистральных трубах до 125 градусов по Цельсию. Испытания запланированы на 16 апреляс 8:00 до 16:00) и нужны для тогочтобы проверить теплосети на максимальную температуру.