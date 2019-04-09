Теплосети Екатеринбурга будут испытывать температурой в 125 градусов
10:53, 09 Апрель 2019
ЕТК проверит трубы на выносливость.
Екатеринбургская теплосетевая компания поднимет температуру воды в магистральных трубах до 125 градусов по Цельсию. Испытания запланированы на 16 апреля (с 8:00 до 16:00) и нужны для того, чтобы проверить теплосети на максимальную температуру.
Для того, чтобы проверка прошла благополучно, отключать горячую воду не требуется, наоборот — вентиль в доме должен быть открыт. При этом вода в кранах не станет более горячей, но тепло будут давать по зимнему графику. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе ЕТК, во время таких же испытаний в Кировском, Ленинском и Октябрьском районах некоторые дома отключали тепло, тем самым нарушив расчетный режим испытаний. После этого энергетикам пришлось в авральном режиме проводить корректировки, из-за чего воду жителям вернули на десять часов позже.
Но есть исключения: в тех многоквартирниках, где неисправны системы регулирования, отключат горячую воду на период с 17:00 15 апреля до 16:00 16 апреля. Также температуру воды снизят в больницах и детских садах.
Во время испытания сетей у вас дома станет очень жарко, поэтому позаботьтесь о том, чтобы усиленно проветривать квартиру.
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