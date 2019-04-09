Священник предложил держать скейтборды в храме святой Екатерины

Строительство храма святой Екатерины должны начать летом, 2019 года. Планируется, что он будет высотой 75 метров и сможет вместить 2,5 тысячи верующих. Для туристических автобусов появится парковка на 47 мест. Вокруг храма обустроят пространство для проведения крестных ходов. А возле театра Драмы разобьют парк, чтобы жители не теряли привычное место отдыха. На вершине храма обустроят смотровую площадку с видом на пруд. Храм должны открыть в 2023 году, к 300-летию Екатеринбурга.