Священник предложил держать скейтборды в храме святой Екатерины
18:10, 09 Апрель 2019
Протоиерей Максим Миняйло считает, что собор станет уникальной общественной средой.
Протоиерей Максим Миняйло предложил хранить скейтборды в будущем храме святой Екатерины. Свое предложение священник Храма-на-Крови озвучил в эфире радио «Серебряный дождь». По его словам, собор станет «уникальной культурной общественной средой», где «все может быть совмещено».
«Общественные движения надо сохранить: скейтбордисты, другие спортсмены и те, кто под открытым небом на набережной пруда танцуют сальсу. Если бы я был настоятелем этого храма, я бы постарался помочь им. Общественному совету надо прислушаться и выделить в храме место под их инвентарь. Это как демонстрация открытости и нашей заинтересованности в этих людях», — сказал Максим Миняйло.
Строительство храма святой Екатерины должны начать летом, 2019 года. Планируется, что он будет высотой 75 метров и сможет вместить 2,5 тысячи верующих. Для туристических автобусов появится парковка на 47 мест. Вокруг храма обустроят пространство для проведения крестных ходов. А возле театра Драмы разобьют парк, чтобы жители не теряли привычное место отдыха. На вершине храма обустроят смотровую площадку с видом на пруд. Храм должны открыть в 2023 году, к 300-летию Екатеринбурга.
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