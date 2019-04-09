Ройзман назвал Екатеринбург провинциальным городом
16:59, 09 Апрель 2019
Экс-мэр считает, что памятник Ленину и одноименная улица — первый тому признак.
Общественный деятель Евгений Ройзман заявил, что памятник Ленину и улица Ленина — это первый признак провинциальности города. Об этом экс-мэр города Екатеринбурга, где есть и то, и другое сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Транспортная утопия
Каким мог бы стать общественный транспорт Екатеринбурга через три месяца, но не станет.
Любой провинциальный город обязательно имеет площадь, на которой стоит памятник Ленину, и улицу Ленина. И разговоров про эти памятники достаточно. Они выглядят нелепо, они не соответствуют современным городам, они не соответствуют сегодняшней жизни. Ну и, скорее, они являются таким элементом раздора.
Ройзман рассказал историю, как к нему недавно на прием пришла «хорошая, культурная тетушка», которая предложила вместо памятника Ленина поставить Пушкина. «Ну, красиво бы было — вместо Ленина на центральной площади города стоит Пушкин. Ну красиво же. Ну, улыбнулся. Это не я решаю», — отметил общественный деятель. Ройзман посоветовал тетушке собирать подписи.
Зимой 2017-2018, в Екатеринбурге разгорелась дискуссия, нужен ли городу вообще памятник Ленину. Осторожно, но тем не менее однозначно высказался губернатор Куйвашев.
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