Ройзман назвал Екатеринбург провинциальным городом

Любой провинциальный город обязательно имеет площадь , на которой стоит памятник Ленину , и улицу Ленина. И разговоров про эти памятники достаточно. Они выглядят нелепо , они не соответствуют современным городам , они не соответствуют сегодняшней жизни. Ну и , скорее , они являются таким элементом раздора.

Евгений Ройзман, блогер, общественный деятель