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Ройзман назвал Екатеринбург провинциальным городом

16:59, 09 Апрель 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Экс-мэр считает, что памятник Ленину и одноименная улица — первый тому признак.
Общественный деятель Евгений Ройзман заявил, что памятник Ленину и улица Ленина — это первый признак провинциальности города. Об этом экс-мэр города Екатеринбурга, где есть и то, и другое сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Транспортная утопия
Каким мог бы стать общественный транспорт Екатеринбурга через три месяца, но не станет.
Любой провинциальный город обязательно имеет площадь, на которой стоит памятник Ленину, и улицу Ленина. И разговоров про эти памятники достаточно. Они выглядят нелепо, они не соответствуют современным городам, они не соответствуют сегодняшней жизни. Ну и, скорее, они являются таким элементом раздора.
Евгений Ройзман
блогер, общественный деятель
Ройзман рассказал историю, как к нему недавно на прием пришла «хорошая, культурная тетушка», которая предложила вместо памятника Ленина поставить Пушкина. «Ну, красиво бы было — вместо Ленина на центральной площади города стоит Пушкин. Ну красиво же. Ну, улыбнулся. Это не я решаю», — отметил общественный деятель. Ройзман посоветовал тетушке собирать подписи.

Зимой 2017-2018, в Екатеринбурге разгорелась дискуссия, нужен ли городу вообще памятник Ленину. Осторожно, но тем не менее однозначно высказался губернатор Куйвашев.

Что делать с Лениным, ЕТВ решал в программе «Сумма мнений»:
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, улица Ленина, памятник Ленину, Екатеринбург, Евгений Ройзман
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