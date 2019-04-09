Парковку на площади 1905 года опять закроют ради ярмарки

Очередная ярмарка пройдет в Екатеринбурге 13 и 14 апреля. Мероприятие традиционно состоится на площади 1905 года. На прилавки выложат сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары от производителей Урала , рыбу и продукты моря , мясо , молоко и молочные продукты , грибы и ягоды , сухофрукты и орехи , сладости и мед. « Теплую атмосферу создадут горячий ароматный чай , крепкий кофе и ароматный глинтвейн» , — добавили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.





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Из-за ярмарки традиционно испытают неудобства автомобилисты. На карте ЕТВ вы можете посмотреть улицына которых можно оставить свои машины: