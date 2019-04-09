Парковку на площади 1905 года опять закроют ради ярмарки
18:45, 09 Апрель 2019
Зато горожане смогут приобрети продукты моря и сухофрукты.
Очередная ярмарка пройдет в Екатеринбурге 13 и 14 апреля. Мероприятие традиционно состоится на площади 1905 года. На прилавки выложат сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары от производителей Урала, рыбу и продукты моря, мясо, молоко и молочные продукты, грибы и ягоды, сухофрукты и орехи, сладости и мед. «Теплую атмосферу создадут горячий ароматный чай, крепкий кофе и ароматный глинтвейн», — добавили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Из-за ярмарки традиционно испытают неудобства автомобилисты. На карте ЕТВ вы можете посмотреть улицы, на которых можно оставить свои машины:
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