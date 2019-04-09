На маршруте № 53 из Солнечного в два раза увеличат число автобусов
19:05, 09 Апрель 2019
Перевозчик пытается сохранить убыточное направление, которое ввели в рамках подготовки к транспортной реформе.
Число автобусов на маршруте № 53 увеличат практически в два раза. Об этом ЕТВ рассказал директор «Ю-Ви-Эй-Транс» Ринат Садриев. «Сегодня вышло 13 машин, две сломались, поэтому в итоге 11 ездили. С каждым днем будем наращивать число автобусов, до 17-20. Сейчас есть проблема — отсутствие водительского состава, не хватает кадров, будем работать», — сказал Ринат Садриев.
Маршрут № 53 считается убыточным. По словам директора «Ю-Ви-Эй-Транс», перевозчик выводит больше автобусов, поскольку «нужно условия контракта выполнять и выходить на себестоимость». Свободные машины нашлись после того, как «Ю-Ви-Эй-Транс» перестало обслуживать маршрут № 018, который перешел к «Авто-Ном». »Приток пассажиров минимальный. Днем маршрутом почти не пользуются. Спрос небольшой. Надеемся, что «Ритейл-парк» и пару домов, которые сдаются в Солнечном, все-таки добавят пассажиропоток», — рассказал ЕТВ Ринат Садриев.
Иронично, что автобус № 53 появился в Екатеринбурге в рамках подготовки в транспортной реформе, с который опять возникли проблемы. Маршрут придумали специалисты «Город.PRO», его запустили в августе 2018 года.
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