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Маршрут № 53 считается убыточным. По словам директора « Ю-Ви-Эй-Транс», перевозчик выводит больше автобусов , поскольку « нужно условия контракта выполнять и выходить на себестоимость». Свободные машины нашлись после того , как « Ю-Ви-Эй-Транс» перестало обслуживать маршрут № 018 , который перешел к « Авто-Ном». »Приток пассажиров минимальный. Днем маршрутом почти не пользуются. Спрос небольшой. Надеемся , что « Ритейл-парк» и пару домов , которые сдаются в Солнечном , все-таки добавят пассажиропоток», — рассказал ЕТВ Ринат Садриев.





, что автобус № 53 , с который опять « Город.PRO», его запустили в августе 2018 года. Ироничночто автобус № 53 появился в Екатеринбурге в рамках подготовки в транспортной реформес который опять возникли проблемы . Маршрут придумали специалистыГород.PRO», его запустили в августе 2018 года.

Число автобусов на маршруте № 53 увеличат практически в два раза. Об этом ЕТВ рассказал директорЮ-Ви-Эй-Транс» Ринат Садриев., — сказал Ринат Садриев.