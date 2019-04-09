Энергетики восстановят самый красивый газон Екатеринбурга

Специалисты «ЕЭСК» пообещали восстановить культовый газон на Малышева-Гоголя, который предприниматель Юрий Окунев обустроил в 2017 году. Энергетики повредили поляну, ремонтируя кабельную линию электропередач. В пресс-службе «МРСК Урала» (головная компания) ЕТВ рассказали, что уже связались с Окуневым, извинились и пообещали восстановить газон.

«Да, повредили спецтехникой поверхность газона. Мы связались с Юрием Окуневым, пообещали вернуть газон в тот вид, который был осенью. Несколько раз наши специалисты выезжали на место, есть планы по покрытию тротуара. К началу мая проведем все необходимые работы, чтобы газон, как и прежде, радовал горожан», — отметили в пресс-службе «МРСК Урала».

Энергетики добавили, что избежать повреждения было невозможно: линия электропередач пролегает рядом с газоном. Представитель фонда «Город может», который учредили Юрий Окунева и музыкант Владимир Шахрин, Надежда Абакумова подтвердила ЕТВ, что в «ЕЭСК» пообещали «все исправить» и «вернуть газон в тот же вид».