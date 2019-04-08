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Жителям Орджоникидзевского района бесплатно заменят окна

15:16, 08 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Мэрия сражается с шумом от дорог.

Мэрия Екатеринбурга продолжает менять горожанам обычные окна на звукоизоляционные вблизи строек. Так власти борются с шумом. Екатеринбуржцам не придется платить за новые стеклопакеты — на акцию выделили деньги из муниципального бюджета.

Речь идет о следующих домах: улица Машинная 3, 7, 10, 11, 12, 29а, 33, 38, 40, 42/1, 42/3, 51; улица Луганская 1, 5, 7, 9, 13, 21, 23, 23а, 35; улица Щорса, 30; улица Саввы Белых, 16, 18; улица Онежская № 9; улица Билимбаевская, 7, 14, 16; на первых этажах жилых домов по улице Бакинских комиссаров, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 27.

В мэрии добавили, что окна меняют только на стороне дома, выходящего на проезжую часть. На подъездах домов уже появились объявления о замене стеклопакетов, рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Недавно Екатеринбург вошел в список самых шумных городов России, замкнув тройку лидеров. ЕТВ измерял уровень шума в разных частях Екатеринбурга. Посмотрите, что показали наши исследования.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Екатеринбург, шум, шумозащитные мероприятия
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