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Военные отвергли обвинения екатеринбургской мэрии в порче площади

13:53, 08 Апрель 2019
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Фото: Екатерина Куземка в Facebook
Представители ЦВО заявили, что ждут, когда в регионе начнут применять закон о фейковых новостях, чтобы карать недоброжелателей.

Работники Центрального военного округа в Екатеринбурге прокомментировали обвинение мэрии в порче дорог и площадей в городе. Заместитель командующего войсками округа Евгений Поплавский заявил журналисту ЕАН, что хочет, чтобы закон о фейковых новостях начали применять как можно скорее. Поплавский пожелал, чтобы тех, кто плохо относится к России и армии, привлекали к ответственности за дезинформацию.

Заместитель командующего войсками округа уточнил, что технику доставляют на колесных тралах. «Я неоднократно был в Сирии, где семь лет война идет. Там дороги, по которым и танки ездят, и все на свете, но они лучше, чем в Екатеринбурге по качеству содержания. Это говорит о том, что просто, наверное, более качественно дороги надо делать, и все будет нормально», — цитирует Евгения Поплавского ЕАН.

Напомним, советница мэра Екатерина Куземка написала в Facebook пост о безобразии на площади Советской Армии. Она отметила, что военные портят брусчатку, и сообщила, что военной технике нужны «резиновые башмаки». После этого глава Екатеринбурга Александр Высокинский решил встретиться с военным комендантом Екатеринбургского гарнизона Михаилом Вилем. Он хотел обсудить не только испорченную брусчатку, но и ночные репетиции техники перед парадом в День Победы.

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Режиссер «Войны Анны», «Овсянок» и «Первых на Луне» про свою книгу о репрессированных и другое.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, Свердловская область , Администрация Екатеринбурга, военная техника, День Победы, площадь Советской Армии, брусчатка
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