В Екатеринбурге отремонтируют Театральный переулок

Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика, который сделает рабочую документацию по благоустройству Театрального переулка от Банковского до 8 Марта. За работу администрация готова заплатить миллион и 73 тысячи рублей, пишут в документах, опубликованных на сайте госзакупок.

Победителю аукциона придется предоставить заказчику результаты инженерно-геодезических изысканий в соответствии с нормативными документами и государственными стандартами. После того, как заказчик посмотрит результаты, подрядчик должен внести изменения в проект в течение пяти рабочих дней.

Предоставить итоги работ нужно до 31 октября 2019 года. Победителя выберут 19 апреля. А пока посмотрите, где находится переулок, если вы до этого не знали о его местоположении: