В Екатеринбурге отремонтируют Театральный переулок
11:11, 08 Апрель 2019
Мэрия ищет подрядчика, который сделает рабочую документацию за миллион рублей.
Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика, который сделает рабочую документацию по благоустройству Театрального переулка от Банковского до 8 Марта. За работу администрация готова заплатить миллион и 73 тысячи рублей, пишут в документах, опубликованных на сайте госзакупок.
Победителю аукциона придется предоставить заказчику результаты инженерно-геодезических изысканий в соответствии с нормативными документами и государственными стандартами. После того, как заказчик посмотрит результаты, подрядчик должен внести изменения в проект в течение пяти рабочих дней.
Предоставить итоги работ нужно до 31 октября 2019 года. Победителя выберут 19 апреля. А пока посмотрите, где находится переулок, если вы до этого не знали о его местоположении:
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