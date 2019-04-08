Урбанисты бьют тревогу. В Зеленой роще будут вырубать вековые сосны
Урбанист Владимир Злоказов раскритиковал проект благоустройства Зеленой рощи. Он написал в Facebook, что в парке хотят вырубить деревья, среди которых есть вековые сосны. В разговоре с журналистом ЕТВ Злоказов рассказал о проекте подробнее.
Первое, что бросается в глаза, — вырубка многих деревьев, среди которых есть сосны. Как мы знаем, Зеленая роща славится своими вековыми соснами. Есть впечатление, что вырубают много небольных и непогибших деревьев.
В администрации коллегам из ЕАН уточнили, что в Зеленой роще снесут преимущественно аварийные деревья и те, которые мешают новым дорожкам в парке. Всего планируют избавиться от 230 насаждений, но взамен мэрия обещает посадить 1603 дерева.
Второй момент, на который обратил внимание урбанист, — функциональность площадок в парке. Владимир Злоказов объяснил, что ожидалось, что площадки органично впишутся в природную среду. Но мы видим круги с геометрическими узорами, которые не выглядят органично. «Надо было пытаться интегрироваться в среду, а не стараться подгонять под план, чтобы сверху все выглядело красиво, — сказал урбанист. — Рассчитывалось также, что детские площадки будут уникальными. Но мы видим использование дешевого оборудования, которое расставили так, как вошло. Это очень схематичный подход, не учитывающий уникальность парка».
Третий момент касается дорог в парках. Проект благоустройства Зеленой рощи предполагает не только сохранение старых дорожек, но и прокладывание новых.
Проектировщики не учли, как ведут себя люди в парках, как они ходят. Например, в Зеленой роще есть тропа, которую используют бегуны. Ее заливает дождями, поэтому пользоваться тропой постоянно становится невозможным. Можно было бы эту дорожку отремонтировать, но в проекте ее как будто нет.
Четвертый аспект, о котором заявил урбанист, — отсутствие системы водоотведения. Владимир Злоказов сказал: «Дорожки местами образуют запруды и довольно большие лужи. Этот вопрос никак не решается. Понятно, что в парк не надо тащить канализацию, но в нем должна быть система водоотведения с трубами, по которым будет уходить вода, и колодцами».
Этот проект надо отменять. Технически он сделан плохо, задание на проектирование было составлено неграмотно. Я обвиняю не только проектировщиков, но и заказчиков. Когда проект разработали, его надо было вынести на общественное обсуждение. Я, как и другие жители Екатеринбурга, хожу через этот парк, но я готов подождать нормальный проект еще год. Почему мы можем сделать филармонию по проекту Захи Хадид, а благоустроить Зеленую рощу нормально не можем? Наш город достоен проекта мирового уровня.
Владимир Злоказов призвал жителей Екатеринбурга написать обращение в администрацию и гордуму, чтобы отозвать концепцию «АрХиТека». Напомним, «АрХиТек» также занимается благоустройством сквера за Оперным театром. ЕТВ разбирал новую концепцию Зеленой рощи. Подробности здесь.