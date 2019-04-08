Урбанисты бьют тревогу. В Зеленой роще будут вырубать вековые сосны

В администрации коллегам из ЕАН уточнили, что в Зеленой роще снесут преимущественно аварийные деревья и те, которые мешают новым дорожкам в парке. Всего планируют избавиться от 230 насаждений, но взамен мэрия обещает посадить 1603 дерева.



Второй момент, на который обратил внимание урбанист, — функциональность площадок в парке. Владимир Злоказов объяснил, что ожидалось, что площадки органично впишутся в природную среду. Но мы видим круги с геометрическими узорами, которые не выглядят органично. «Надо было пытаться интегрироваться в среду, а не стараться подгонять под план, чтобы сверху все выглядело красиво, — сказал урбанист. — Рассчитывалось также, что детские площадки будут уникальными. Но мы видим использование дешевого оборудования, которое расставили так, как вошло. Это очень схематичный подход, не учитывающий уникальность парка».

Третий момент касается дорог в парках. Проект благоустройства Зеленой рощи предполагает не только сохранение старых дорожек, но и прокладывание новых.