Снимайте шапки: в Екатеринбурге резко потеплеет на этой неделе

,

,

,

,

,

,

,





А уже во вторник , 9 апреля , выйдет солнце — и задержится аж до конца недели. Градусники покажут +9 по Цельсию , ветер стихнет до 1,9 метра в секунду. В среду , 10 апреля , днем резко потеплеет: воздух прогреется до +14 градусов , небо буде ясным весь день. Ветер чуть усилится — до 2,9 метра в секунду , но иначе будет смог , который не должен омрачать теплые дни.





Ночь со среды на четверг будет первой , когда градусники покажут плюсовую температуру — ожидается +2 градуса. Первую половину дня 11 апреля будет пасмурно , но синоптики не прогнозируют осадков. Воздух прогреется до +15 градусов , к вечеру в Екатеринбурге выглянет солнце.





В пятницу , 12 апреля , выдастся отличный день: на градуснике будет +15 , а на небе — солнце. К вечеру даже ветер немного поутихнет , до 1,3 метра в секунду. Пора снимать шапки!

Тово что так хотелось веритьно к чему любой уралец относится с подозрениемнаконецпришло: тепло. В Екатеринбурге наступила настоящая веснаи теперь с легким сердцем можно отправлять пуховик на каникулы. Эта неделя начнется с дождя — весь понедельник синоптики обещают осадки. Небо прояснится только к вечерузато температура воздуха весь день будет держаться на отметке +7 градусов. Ожидается ветерскорость которого будет достигать четырех метров в секунду.