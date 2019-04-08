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Снимайте шапки: в Екатеринбурге резко потеплеет на этой неделе

08:19, 08 Апрель 2019
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Фото: Дмитрий Сальник для ЕТВ
Даже по ночам будет плюсовая температура.
То, во что так хотелось верить, но к чему любой уралец относится с подозрением, наконец, пришло: тепло. В Екатеринбурге наступила настоящая весна, и теперь с легким сердцем можно отправлять пуховик на каникулы. Эта неделя начнется с дождя — весь понедельник синоптики обещают осадки. Небо прояснится только к вечеру, зато температура воздуха весь день будет держаться на отметке +7 градусов. Ожидается ветер, скорость которого будет достигать четырех метров в секунду.

А уже во вторник, 9 апреля, выйдет солнце — и задержится аж до конца недели. Градусники покажут +9 по Цельсию, ветер стихнет до 1,9 метра в секунду. В среду, 10 апреля, днем резко потеплеет: воздух прогреется до +14 градусов, небо буде ясным весь день. Ветер чуть усилится — до 2,9 метра в секунду, но иначе будет смог, который не должен омрачать теплые дни.

Ночь со среды на четверг будет первой, когда градусники покажут плюсовую температуру — ожидается +2 градуса. Первую половину дня 11 апреля будет пасмурно, но синоптики не прогнозируют осадков. Воздух прогреется до +15 градусов, к вечеру в Екатеринбурге выглянет солнце.

В пятницу, 12 апреля, выдастся отличный день: на градуснике будет +15, а на небе — солнце. К вечеру даже ветер немного поутихнет, до 1,3 метра в секунду. Пора снимать шапки!
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Город, потепление, весна, погода, Екатеринбург
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