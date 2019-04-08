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Паводок в Екатеринбурге начался на пять дней раньше

12:28, 08 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Ранее специалисты наметили другую дату – 10 апреля.

Паводок в водохранилищах Екатеринбурга начался на пять дней раньше намеченного срока. Ранее специалисты говорили, что паводок ожидается 10 апреля, но уже 6 апреля на Верхне-Макаровском водохранилище зафиксировали приточность 6,55 кубометров в секунду. Зимой же эта цифра варьируется от 1,5 до двух кубометров. За весь паводковый период специалисты прогнозируют поступление 45 миллионов кубометров воды, сообщили ЕТВ в пресс-службе ЕМУП «Водоканал».

Напомним, Екатеринбург использует воду из Верхне-Макаровского, Волчихинского и Новомариинского водохранилищ. При необходимости специалисты перекачивают воду из Нязепетровского водохранилища, которое расположено в Челябинской области. Но это обходится в 30 миллионов рублей в месяц. В «водные» годы водохранилища наполнены благодаря естественному притоку.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, водохранилище, Паводок, вода, Водоканал
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