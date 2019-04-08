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Администрация бесплатно передаст РПЦ участок на Уралмаше на 10 лет

14:27, 08 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Мэрия хотела изъять землю, где находится приход в честь Рождества Иоанна Предтечи. Он мешал строительству трамвайных путей из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму.

Администрация Екатеринбурга безвозмездно отдаст местной епархии участок на Уралмаше. Пользоваться землей бесплатно РПЦ сможет десять лет. Такая информация указана в картотеке дела Арбитражного суда Свердловской области.

Ранее мэрия хотела забрать землю, которая находится на проспекте Космонавтов. Там же расположился приход в честь Рождества Иоанна Предтечи, который мешает строительству трамвайных путей из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Взамен этого городские власти отдадут РПЦ другой участок площадью 1447 квадратных метров для строительства храма.

В мировом соглашении сказано, что администрация «обеспечивает образование земельного участка», выдает разрешение и предоставляет землю в безвозмездное пользование. После этого внесут поправки в постановление администрации об изъятии недвижимости. Потом храм на Космонавтов, 184 демонтируют, но сохранят закладной камень. Его перенесут на другое место. Для того, чтобы снести здание, сторонам придется заключить акт приема-передачи. Восстановление храма соглашением не предусмотрено.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, Уралмаш, Администрация Екатеринбурга, РПЦ, церковь
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