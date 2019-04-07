На месте поликлиники открыли центр для исследователей Екатеринбурга
В Екатеринбурге открылась новая площадка под лаборатории
культурных проектов. После того, как в 2016-м году из старинного дома на
Тургенева, 15 съехала детская поликлиника, здание в центре города было
бесхозным. А сейчас там разместился Центр городских практик.
«В Доме Маклецкого есть бесплатный WIFI, библиотека, в которой можно пить кофе,маркет „сделано на Урале“ и, самое главное, 4 этажа интересных и талантливых людей! Это лучшее, что могло случиться с этим зданием, не правда ли»? — заявила на открытии руководитель Дома Маклецкого Евгения Нестерова.
Пока что в Доме Маклецкого открыт первый этаж — гостиная.
Здесь расположись кофейня и площадка для открытых мероприятий: спектаклей,
перформансов, творческих встреч и камерных концертов. Так, например, «Театр
Место» в честь открытия представил музыкально-исторический
перформанс о жизни известного в городе мецената, жившего в XIX веке.
Через месяц начнет работу на полную мощность второй этаж дома, где разместиться научно-исследовательский центр, в котором можно будет найти информацию по истории города и выстроить свое генеалогическое древо.
Третий этаж планируют отдать под рабочие студии художников и дизайнеров, создающих сувениры, продвигающих историю и бренд Екатеринбурга. Четвертый этаж будет оборудован под открытую площадку для обсуждения городских инициатив.Сейчас Дом Маклецкого набирает для себя резидентов, которые были бы интересны ему, как Центру городских практик. Резидентом, к слову, может стать любая общественная организация или частное лицо, идеи которых лежат в русле изучения города и изменения его к лучшему. Чтобы «прописаться» новом культурном пространстве города, нужно заполнить анкету на сайте Центра и подождать одобрения.
Фото: dom-makletskogo.ru
Дом Маклецкого — это памятник архитектурного наследия. Его построил изначально как усадьбу на два (а не четыре, как сейчас) этажа банкир Илья Маклецкий. Потом здание стало доходным домом, а после революции 1917 года его национализировали. И отдали в ведомство здравоохранения, разместив там диагностический центр для детей и подростков. В 1934 году дому Маклецкого добавили два этажа, увеличив высоту до четырех. И тех времен до 2016 года в этих стенах размещалась детская поликлиника. А сейчас Центр городских практик под патронажем Музея истории Екатеринбурга.
«Безусловно, Центр городских практик это не совсем музейный формат, где есть экспонаты, экскурсовод и посетители. Но это история про город и людей, которая создается и рассказывается через диалог, через активность горожан. Используя живое общение, мы планируем объединить прошлое и будущее через настоящее. Сделать это здесь, в Центре. И превратить понимание исторического наследия из „вещи в себе“ в осознанную деятельность», — рассказал директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский.