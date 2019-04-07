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На месте поликлиники открыли центр для исследователей Екатеринбурга

09:00, 07 Апрель 2019
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Раньше на Тургенева, 15 была поликлинника
Фото: dom-makletskogo.ru
Четыре этажа Дома Маклецкого отдали историкам, дизайнерам, краеведам – всем, кто изучает город, чтобы сделать его лучше.

В Екатеринбурге открылась новая площадка под лаборатории культурных проектов. После того, как в 2016-м году из старинного дома на Тургенева, 15 съехала детская поликлиника, здание в центре города было бесхозным. А сейчас там разместился Центр городских практик.
«В Доме Маклецкого есть бесплатный WIFI, библиотека, в которой можно пить кофе,маркет сделано на Урале“ и, самое главное, 4 этажа интересных и талантливых людей! Это лучшее, что могло случиться с этим зданием, не правда ли»? — заявила на открытии руководитель Дома Маклецкого Евгения Нестерова.

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Пока что в Доме Маклецкого открыт первый этаж — гостиная. Здесь расположись кофейня и площадка для открытых мероприятий: спектаклей, перформансов, творческих встреч и камерных концертов. Так, например, «Театр Место» в честь открытия представил музыкально-исторический перформанс о жизни известного в городе мецената, жившего в XIX веке.

Через месяц начнет работу на полную мощность второй этаж дома, где разместиться научно-исследовательский центр, в котором можно будет найти информацию по истории города и выстроить свое генеалогическое древо.

Третий этаж планируют отдать под рабочие студии художников и дизайнеров, создающих сувениры, продвигающих историю и бренд Екатеринбурга. Четвертый этаж будет оборудован под открытую площадку для обсуждения городских инициатив.

Сейчас Дом Маклецкого набирает для себя резидентов, которые были бы интересны ему, как Центру городских практик. Резидентом, к слову, может стать любая общественная организация или частное лицо, идеи которых лежат в русле изучения города и изменения его к лучшему. Чтобы «прописаться» новом культурном пространстве города, нужно заполнить анкету на сайте Центра и подождать одобрения.
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В 1934 году Дому Маклецкого добавили два этажа

Фото: dom-makletskogo.ru

Дом Маклецкого — это памятник архитектурного наследия. Его построил изначально как усадьбу на два (а не четыре, как сейчас) этажа банкир Илья Маклецкий. Потом здание стало доходным домом, а после революции 1917 года его национализировали. И отдали в ведомство здравоохранения, разместив там диагностический центр для детей и подростков. В 1934 году дому Маклецкого добавили два этажа, увеличив высоту до четырех. И тех времен до 2016 года в этих стенах размещалась детская поликлиника. А сейчас Центр городских практик под патронажем Музея истории Екатеринбурга.

«Безусловно, Центр городских практик это не совсем музейный формат, где есть экспонаты, экскурсовод и посетители. Но это история про город и людей, которая создается и рассказывается через диалог, через активность горожан. Используя живое общение, мы планируем объединить прошлое и будущее через настоящее. Сделать это здесь, в Центре. И превратить понимание исторического наследия из вещи в себе“ в осознанную деятельность», — рассказал директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский.

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Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Город, Музей истории Екатеринбурга, Екатеринбург, культура, дом Маклецкого, Сергей Каменский
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