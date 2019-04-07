На месте поликлиники открыли центр для исследователей Екатеринбурга

Пока что в Доме Маклецкого открыт первый этаж — гостиная. Здесь расположись кофейня и площадка для открытых мероприятий: спектаклей, перформансов, творческих встреч и камерных концертов. Так, например, «Театр Место» в честь открытия представил музыкально-исторический перформанс о жизни известного в городе мецената, жившего в XIX веке.



Через месяц начнет работу на полную мощность второй этаж дома, где разместиться научно-исследовательский центр, в котором можно будет найти информацию по истории города и выстроить свое генеалогическое древо.

Третий этаж планируют отдать под рабочие студии художников и дизайнеров, создающих сувениры, продвигающих историю и бренд Екатеринбурга. Четвертый этаж будет оборудован под открытую площадку для обсуждения городских инициатив.

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Сейчас Дом Маклецкого набирает для себя резидентовкоторые были бы интересны емукак Центру городских практик. Резидентомк словуможет стать любая общественная организация или частное лицоидеи которых лежат в русле изучения города и изменения его к лучшему. Чтобыпрописаться» новом культурном пространстве городанужно заполнить анкету на сайте Центра и подождать одобрения.