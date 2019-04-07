Екатеринбуржцы научились мирному протесту. Через объятия
Сегодня горожане вышли на улицы, чтобы посмотреть друг на друга. Все они были разными, но объединила их одна идея — защита сквера на Октябрьской площади, на месте которого собираются построить храм. Не было ни запланированных лозунгов, ни речей лидеров с трибуны (ни самой трибуны, к слову). А был мягкий (Махатма Ганди бы оценил) протест в виде флэшмоба. Когда каждый — сам себе голова, но представляет часть единого целого.
У этой уличной акции нет точного и четкого названия. Такого, чтобы оно было прописано и однозначно проговорено. Вот у «Монстрации», скажем, есть название и дата — 1 мая, а также должен быть Властелин, то есть организатор. Вне этих довольно жестких рамок абсурдистское шествие может и состоится, но Монстрацией уже не будет.
Поэтому общегородской флэшмоб в защиту сквера на Октябрьской площади по своей мягкой форме, доходящей порой до аморфности, стоит особняком. Горожане ласково называют такие коллективные действия «обнимашками», не так давно политические оппозиционеры нынешней власти внедрили другое название — «перекличка». Кто-то принял такой мобилизационный нейминг, кто-то — нет, оставшись верен пацифистком жесту объятия. Но конфликта названий не произошло, потому что конфликтовать — некому.
У флэшмоба в защиту сквера принципиально
нет лидера, организатора, который сказал бы: вот это — правильно, а это —
ересь, уйдите пожалуйста. Потому что эта акция — жест, где главное — это прийти
к условленному часу, взяться за руки и, выстроившись в живую цепь, обнять сквер
по периметру. Именно это — основное. Все остальное — мелочи и частности, к
самой акции (к ее удачности или, скажем, провальности) не имеют практически отношения.
Фото: ЕТВ
Акция состоялась. Люди начали собираться заранее, до оговоренных 16:00. И все, кто пришел, были разных возрастов, вероисповеданий, социальных статусов. С собачками и без оных, с детьми (и очень много) и чайлдфри, хипстеры в шерстяных пальто и припанкованные подростки в розово-черной расцветке, солидные дамы бальзакоовского возраста и смешливые школьницы-анимэшницы, бегуны, велосипедисты и скейтеры, а также просто-просто человеки, по внешнему виду которых не определишь, кто они и за что, любит они больше Родину или мороженое. Важно, что каждый из тех, кто пришел — горожанин. И готов влиться в людской хоровод, обнимающий сквер.
Фото: ЕТВ
Такая подчеркнутая не монолитность, социальная пестрота собравшихся, неизбежно играла на руку тем, кто планировал использовать концентрацию горожан в своих целях. Были сегодня в сквере и безобидные мимы со своим параллельным флэшмобом, и политические активисты, ненавязчиво собирающие подписи против кого-то (или за), а также всевозможные хайпожоры-провокаторы. Главным и самым громким из которых стал Иннокентий Шеремет.
Телеведущий взял слово и начал митинг. Обозвал противников строительства храма на Октябрьской площади сатанистами, а себя — православным. Но на вопрос выпускника семинарии и защитника сквера Виктора Норкина: «Назовите символ веры?» — пробурчал что-то невразумительное, сменил тему и ответить не смог.
А люди начали освистывать телеведущего, не сумевшего доказать сову причастность к православию, и кричать: «Позор! Позор!».
Фото: ЕТВ
Но эта сценка — хоть и напряженная по своей энергии и обоюдной агрессии — была не ключевой и не основной. Большинство собравшихся на нее не обратили внимания. А просто начали делать то, зачем пришли — обнимать сквер.
И произошло это опять, как и в прошлый раз, стихийно. Незаметно для постороннего взгляда, без какой-то команды от определенного человека. Просто минуту назад тысячи людей стояли, разбившись на группы, и общались (а кто-то шельмовал Шеремета), а потом — раз! — и в нескольких точках сквера уже образуются живые цепочки горожан, по три-пять человек, которые с каждой секундой прикрепляют к себе новых и новых участников, удлиняясь в геометрической прогрессии. И этот единый людской поток, состоящий из личностей, начинает жить по законам флэшмоба, «умной толпы», и обнимает сквер по периметру. Но участников слишком много, поэтому живые цепи вытягиваются с занятого периметра в центр и заполняют все внутренние дорожки сквера.
Единение совершенно разных горожан достигнуто. Без слов. Без репетиций. Без организатора. И это дорогого стоит. В финале все хлопают в ладоши. Себе и друг другу. Кто-то скандирует: «За сквер!», и этот клич подхватывают другие, разнося его по всей Октябрьской площади.
Фото: ЕТВ
А не назвавший символа веры, но считающий себя православным Шеремет продолжает митинговать. Но слушают его в большинстве своем коллеги-журналисты в надежде на «жареный экшн» да внимают фотографы, потому что уж больно он агрессивен и запальчив.
Но большинству участников «обнимашек» телеведущий из 90-х
неинтересен. Они сделали свое дело, ощутили единство. Сказали свое слово без
слов. Жестом. Поэтому спорить с кем-то им просто не нужно.
И все — а было около трех тысяч человек! — постепенно разошлись по своим делам.