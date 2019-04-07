Екатеринбуржцы научились мирному протесту. Через объятия

У этой уличной акции нет точного и четкого названия. Такого, чтобы оно было прописано и однозначно проговорено. Вот у «Монстрации», скажем, есть название и дата — 1 мая, а также должен быть Властелин, то есть организатор. Вне этих довольно жестких рамок абсурдистское шествие может и состоится, но Монстрацией уже не будет.

Поэтому общегородской флэшмоб в защиту сквера на Октябрьской площади по своей мягкой форме, доходящей порой до аморфности, стоит особняком. Горожане ласково называют такие коллективные действия «обнимашками», не так давно политические оппозиционеры нынешней власти внедрили другое название — «перекличка». Кто-то принял такой мобилизационный нейминг, кто-то — нет, оставшись верен пацифистком жесту объятия. Но конфликта названий не произошло, потому что конфликтовать — некому.

У флэшмоба в защиту сквера принципиально нет лидера, организатора, который сказал бы: вот это — правильно, а это — ересь, уйдите пожалуйста. Потому что эта акция — жест, где главное — это прийти к условленному часу, взяться за руки и, выстроившись в живую цепь, обнять сквер по периметру. Именно это — основное. Все остальное — мелочи и частности, к самой акции (к ее удачности или, скажем, провальности) не имеют практически отношения.

