В Екатеринбурге на все выходные перекроют участок Первомайской
09:27, 05 Апрель 2019
«Водоканал» будет чинить трубу, от которой зависит холодная вода на двух улицах.
В Екатеринбурге закроют сквозное движение по Первомайской на участке от Мичурина до Восточной. Специалисты «Водоканала» нашли скрытую утечку на водоводе диаметром 200 миллиметров. Если это не исправить, то жители многоэтажек на двух улицах останутся без холодной воды. Работы начнутся 5 апреля в 23:00, сообщили в пресс-службе мэрии.
Две бригады «Водоканала» с двумя самосвалами и гидромолотом будут работать в круглосуточном режиме. Им предстоит провести раскопки напротив дома по Первомайской, 23, заменить поврежденный участок трубы и вернуть все как было. Работы должны закончить к 6:00 8 апреля.
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