В Екатеринбурге ищут подрядчика, который благоустроит Зеленую рощу
Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, чтобы благоустроить парк Зеленая роща. Работы будут стоить 161 миллион рублей, сообщается на сайте госзакупок.
Проектную документацию разрабатывало бюро «Архитек». Оно разделило парк на крупные зоны — спортивную, детскую, спокойного отдыха. Архитекторы также запланировали место для выгула собак. В парк можно будет зайти через пять входных групп.
Подрядчик должен сделать покрытия для тротуаров, высадить деревья, обустроить площадку для мини-футбола, волейбола, баскетбола, сделать круговые беговые дорожки, стритбольные площадки. Победителя аукциона определят 26 апреля.
Ранее в мэрии определили победителя конкурса малых архитектурных форм для Зеленой рощи. Выиграл проект AM-ARCHITECT, авторы которого придумали беседку с ярким навесом, где можно читать лекции, смотреть кино и организовывать выставки.