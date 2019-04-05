Топ-5 новостей недели. От дебоша в «Коммерсанте» до урн в Солнечном

Апрель пробудил в суровых уральцах весеннее настроение. На авансцену вышла хорошая погода, которая благоприятствует не только прогулкам, но и событиям в Екатеринбурге. По городу ездят танки без башмаков и гуляют мстительные товарищи, которые творят разные вещи. Не знаете, о чем мы? Читайте наш топ-5.

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