Топ-5 новостей недели. От дебоша в «Коммерсанте» до урн в Солнечном
Апрель пробудил в суровых уральцах весеннее настроение. На авансцену вышла хорошая погода, которая благоприятствует не только прогулкам, но и событиям в Екатеринбурге. По городу ездят танки без башмаков и гуляют мстительные товарищи, которые творят разные вещи. Не знаете, о чем мы? Читайте наш топ-5.
Но сначала попытайтесь отгадать, какие новости зашифровал в коллаже наш дизайнер.
Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
Резиновые башмаки
Военные начали подготовку ко Дню Победы в Екатеринбурге. И забыли надеть «резиновые башмаки». Непорядок. Мэр Александр Высокинский узнал об этом и решил разобраться, почему танки безобразно одеты. О беспорядках ему рассказала верная советница Куземка. Но уже слишком поздно… Техника раскурочила брусчатку, и глава города тут же вспомнил, что нужно обсудить ночные репетиции (которые, на минуточку, уже идут!). И почему мэрия не может все делать заранее: и башмаки проверять, и совещания собирать?
Любимые Camry
Солнечные урны
В Екатеринбурге внезапно стали заботиться об экологии и о тех, кто предпочитает двухколесный транспорт четырехколесному. В микрорайоне Солнечный поставили велопоручни и урны. Теперь велосипедисты могут соревноваться в меткости, забрасывая бутылки в мусорку на большой скорости. А если они устанут, то могут прикорнуть на поручне. Что ж, любители двух колес, отправляйтесь в Солнечный! Только не гоните сильно, иначе задохнетесь от клубков пыли. Кажется, ее уборка не входит в план борьбы за экологию.
Забывчивый минкульт
Фильм екатеринбургского режиссера Алексея Федорченко «Война Анны» стал лучшей российской кинокартиной на премии «Ника». Редакция ЕТВ написала об этом еще в воскресенье, 31 марта, а министерство культуры опомнилось только спустя три дня. Все потому, что Алексей Федорченко обмолвился в разговоре с нашим журналистом: «Поздравили все, кроме родного города. Можно подумать, что в Екатеринбург каждый год привозят по «Нике». А вот сам режиссер во время награждения поблагодарил команду из Екатеринбурга. Надеемся, что Федорченко несильно расстроился, ведь признание зрителей гораздо важнее.
Пьяный муж уборщицы
В Екатеринбурге разгромили редакцию «Коммерсанта». Дебошир украл жесткие диски с компьютеров гендиректора и главного редактора, а на столе оставил страшную записку «Сдохнешь, сявка». Следователи сразу решили, что журналисты насолили кому-то и теперь обиженные мстят им. Сотрудники редакции сначала не предполагали, за что, а потом почувствовали себя акулами пера и заявили, что все проблемы из-за книги «Ловцы банд».
Но все оказалось куда прозаичнее. В офис «Коммерсанта» зашел пьяный хулиган, который хотел насолить кому-то из знакомых. Неплохо получилось, аж на 70 тысяч рублей. Еще до поимки подозреваемого мы предполагали, что это мог быть муж уборщицы. Выходит, оказались близки к финальной версии.
Приятных выходных. Новый топ-5 ждите через неделю!