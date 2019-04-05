Главная «ЕТВ»НовостиГород

Топ-5 новостей недели. От дебоша в «Коммерсанте» до урн в Солнечном

19:00, 05 Апрель 2019
vkhod.jpg
Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
Что произошло в Екатеринбурге в начале апреля — в подборке ЕТВ.

Апрель пробудил в суровых уральцах весеннее настроение. На авансцену вышла хорошая погода, которая благоприятствует не только прогулкам, но и событиям в Екатеринбурге. По городу ездят танки без башмаков и гуляют мстительные товарищи, которые творят разные вещи. Не знаете, о чем мы? Читайте наш топ-5.

Но сначала попытайтесь отгадать, какие новости зашифровал в коллаже наш дизайнер.

Снег, который пыль
Разбираемся, как неубранные и почерневшие сугробы портят здоровье екатеринбуржцам.
top5.jpg

Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ

Резиновые башмаки

Военные начали подготовку ко Дню Победы в Екатеринбурге. И забыли надеть «резиновые башмаки». Непорядок. Мэр Александр Высокинский узнал об этом и решил разобраться, почему танки безобразно одеты. О беспорядках ему рассказала верная советница Куземка. Но уже слишком поздно… Техника раскурочила брусчатку, и глава города тут же вспомнил, что нужно обсудить ночные репетиции (которые, на минуточку, уже идут!). И почему мэрия не может все делать заранее: и башмаки проверять, и совещания собирать?

Улетные цены
Разбираемся, почему стоимость перелета из Екатеринбурга в Пекин, Прагу, Париж и другие города вдвое

Любимые Camry

Администрация Екатеринбурга пополняет автопарк. Она объявила аукцион на покупку десяти автомобилей за 18 миллионов рублей. Судя по документам, в качестве одного из кандидатов чиновники рассматривают модель Toyota Camry. Почему-то именно эту машину полюбила и мэрия, и региональное Заксобрание, и правительство. Медом там что ли намазано? С другой стороны, почему бы и нет, лучше уж Toyota Camry за 1,8 миллиона рублей, чем какой-нибудь Mercedes за три миллиона. Вот это мы понимаем, экономия.
Екатеринбург другими глазами: «Приехал в августе… и замерз»
ЕТВ поговорил с камерунским полузащитником «Урала» Петрусом Бумалем.

Солнечные урны

В Екатеринбурге внезапно стали заботиться об экологии и о тех, кто предпочитает двухколесный транспорт четырехколесному. В микрорайоне Солнечный поставили велопоручни и урны. Теперь велосипедисты могут соревноваться в меткости, забрасывая бутылки в мусорку на большой скорости. А если они устанут, то могут прикорнуть на поручне. Что ж, любители двух колес, отправляйтесь в Солнечный! Только не гоните сильно, иначе задохнетесь от клубков пыли. Кажется, ее уборка не входит в план борьбы за экологию.

Заложники Матрицы
Истории екатеринбуржцев и не только, которые стали жертвами кибербуллинга.

Забывчивый минкульт

Фильм екатеринбургского режиссера Алексея Федорченко «Война Анны» стал лучшей российской кинокартиной на премии «Ника». Редакция ЕТВ написала об этом еще в воскресенье, 31 марта, а министерство культуры опомнилось только спустя три дня. Все потому, что Алексей Федорченко обмолвился в разговоре с нашим журналистом: «Поздравили все, кроме родного города. Можно подумать, что в Екатеринбург каждый год привозят по «Нике». А вот сам режиссер во время награждения поблагодарил команду из Екатеринбурга. Надеемся, что Федорченко несильно расстроился, ведь признание зрителей гораздо важнее.

Мужское разочарование
Визит в мужской салон красоты FanFan, удививший Екатеринбург девушками-барберами в нижнем белье

Пьяный муж уборщицы

В Екатеринбурге разгромили редакцию «Коммерсанта». Дебошир украл жесткие диски с компьютеров гендиректора и главного редактора, а на столе оставил страшную записку «Сдохнешь, сявка». Следователи сразу решили, что журналисты насолили кому-то и теперь обиженные мстят им. Сотрудники редакции сначала не предполагали, за что, а потом почувствовали себя акулами пера и заявили, что все проблемы из-за книги «Ловцы банд».

Но все оказалось куда прозаичнее. В офис «Коммерсанта» зашел пьяный хулиган, который хотел насолить кому-то из знакомых. Неплохо получилось, аж на 70 тысяч рублей. Еще до поимки подозреваемого мы предполагали, что это мог быть муж уборщицы. Выходит, оказались близки к финальной версии.

Приятных выходных. Новый топ-5 ждите через неделю!

Метро за три года. Как?
Редакция ЕТВ выясняла, насколько реально построить в Екатеринбурге новую ветку подземки.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Топ-5 новостей недели. От дебоша в «Коммерсанте» до урн в Солнечном»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, новости, события, автомобиль, мэрия , урны, фильм, танки, СМИ
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Полгода плохая погода
Городские истории
Полгода плохая погода
Как прошли первые шесть месяцев Александра Высокинского в должности мэра и почему прогрессивная общественность не прощает ему ошибок.
Мама-жена-бабушка. Любимая женщина Леонида Парфенова. Кулинар и журнал
30 апреля в 12:30
С Елена Чекалова
Ольга Ускова: когда запустят российские беспилотники?
26 апреля в 12:30
С Ольга Ускова
«Балканский рубеж». Добротный пиф-паф смешали с имперским пафосом
Развлечения
«Балканский рубеж». Добротный пиф-паф смешали с имперским пафосом
При попытке дистанцироваться от обычного боевика про войну группы «хороших» против орды «плохих» создатели картины перегрузили историю геополитическим патриотизмом.