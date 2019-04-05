«Сделайте женщину»: в Екатеринбурге поставят памятник учителю
17:05, 05 Апрель 2019
Появится и одноименный сквер — рядом с Воеводина, 4.
Сквер учителей появится в Екатеринбурге. Новый объект расположится между Историческим сквером и жилым домом на Воеводина, 4. Позднее в сквере установят памятник учителю. »Коллеги настаивали чтобы это была женщина… Возможно так и будет», — написал в Facebook депутат гордумы Дмитрий Сергин по итогам заседания комиссии по топонимике.
3 апреля состоялось заседание комиссии гордумы по развитию образования. На нем присутствовала начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева. Депутат Елена Дерягина поинтересовалась у чиновницы, есть ли планы, чтобы установить памятник учителю.
— Городу Екатеринбургу скоро 300 лет. Как-то хотелось бы увековечить наконец-то памятником профессию учителя, о чем мы уже несколько раз говорили. Некоторые территории у нас позволяют, пока еще [их место] не заняли многоэтажки. Я знаю, что у вас (обращается к Екатерине Сибирцевой — прим. ЕТВ) есть мысли об этом, — сказала Дерягина
— Инициатива достаточно давно была выдвинута. Еще Евгения Леонидовна [Умникова, экс-начальник управления образования] начинала над этим работать, очень плотно и хорошо. Это, безусловно, правильно: памятник учителю должен быть, — ответила Сибирцева.
— Сделайте женщину, а не мужчину, — предложила Дерягина.
(хихиканья в зале)
— Подумаем, — парировала чиновница.
— Наша профессия заслуживает и нескольких памятников, — кто-то из зала.
Мэрия Екатеринбурга увеличит платную парковку на Белинского
Вдоль улицы смогут припарковать 198 машин.
Новое и интересное
Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Город
Телебашня, которую взорвали 24 марта, стала героиней сериала «Тайны покинутых».
Мама-жена-бабушка. Любимая женщина Леонида Парфенова. Кулинар и журнал
Ольга Ускова: когда запустят российские беспилотники?
Владелец «Сима-ленда» открыл класс, где можно позвонить Пушкину
Город
Симановский снова сделал подарок школе Бориса Рыжего.