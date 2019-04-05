«Сделайте женщину»: в Екатеринбурге поставят памятник учителю

3 апреля состоялось заседание комиссии гордумы по развитию образования. На нем присутствовала начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева. Депутат Елена Дерягина поинтересовалась у чиновницы , есть ли планы , чтобы установить памятник учителю.







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— Инициатива достаточно давно была выдвинута. Еще Евгения Леонидовна [Умникова , экс-начальник управления образования] начинала над этим работать , очень плотно и хорошо. Это , безусловно , правильно: памятник учителю должен быть, — ответила Сибирцева.

— Сделайте женщину , а не мужчину, — предложила Дерягина.

(хихиканья в зале)

— Подумаем, — парировала чиновница.

— Наша профессия заслуживает и нескольких памятников, — кто-то из зала.

— сказала Дерягина