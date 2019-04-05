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Первый пошел: из Верх-Исетского района вывезли 15 киосков

10:23, 05 Апрель 2019
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Фото: администрация Верх-Исетского района
К 2023 года из центра Екатеринбурга должны изгнать всех незаконных торговцев. Первыми пострадали фейерверки.

С начала 2019 года из Верх-Исетского района вывезли 15 киосков. В большинстве из них продавали фейерверки. Среди незаконных торговых объектов оказался также трейлер «Молоко», киоск с табаками и два общепита, сообщили в пресс-службе администрации Верх-Исетского района. Собственники получали предписание с требованием демонтировать постройки, а если они не реагировали, то к ним приезжала полиция и спецтехника.

Мэр Александр Высокинский уже утвердил концепцию переселения киосков из центра Екатеринбурга. Согласно плану, уже к 2023 городу в пределах первого транспортного кольца останется только тысяча ларьков из внесенных в схему 2,3 тысячи. «Выжившие» нестационарные объекты должны разместиться на первых этажах многоэтажек или переместиться в отдаленные районы. ЕТВ разбирался, что ждет Екатеринбург без киосков, читайте здесь.

ЕТВ также отметил на карте изнанные киоски:

Снег, который пыль
Разбираемся, как неубранные и почерневшие сугробы портят здоровье екатеринбуржцам.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, шаурма, киоски, общепит, еда, Свердловская область , Екатеринбург
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