Первый пошел: из Верх-Исетского района вывезли 15 киосков

С начала 2019 года из Верх-Исетского района вывезли 15 киосков. В большинстве из них продавали фейерверки. Среди незаконных торговых объектов оказался также трейлер «Молоко», киоск с табаками и два общепита, сообщили в пресс-службе администрации Верх-Исетского района. Собственники получали предписание с требованием демонтировать постройки, а если они не реагировали, то к ним приезжала полиция и спецтехника.

Мэр Александр Высокинский уже утвердил концепцию переселения киосков из центра Екатеринбурга. Согласно плану, уже к 2023 городу в пределах первого транспортного кольца останется только тысяча ларьков из внесенных в схему 2,3 тысячи. «Выжившие» нестационарные объекты должны разместиться на первых этажах многоэтажек или переместиться в отдаленные районы. ЕТВ разбирался, что ждет Екатеринбург без киосков, читайте здесь.

ЕТВ также отметил на карте изнанные киоски: