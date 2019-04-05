Екатеринбург окунется в тепло и солнце на выходных

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Выходные будут еще лучше. Субботнее утро выдастся таким же морозным , как и пятничное , но днем станет даже теплее — синоптики прогнозируют до +10 градусов. Солнце , легкий северо-западный ветер , к вечеру на небе появится немного облаков. Чувствуете? Это приближается сезон шашлыков.





В воскресенье теплая погода продолжит радовать екатеринбуржцев — солнце будет светить весь день. Правда , к ночи может начаться небольшой дождь , так что в понедельник не забывайте зонт.

Наконец-тонаконец можно это написать: в Екатеринбурге будет тепло! Сегоднязавтра и даже послезавтра будет! Веснанадеемсяпришла надолгожелательнодо летаконечно). Утро пятницы5 апреляначалось с легкого морозцано уже к обеду вам перестанет быть зябко — столбики термометров поднимутся до +9 градусов. Весь день будет светить солнцеюго-западный ветер достигнет скорости всего лишь в 1,8 метра в секунду. Красота! На обеде обязательно сходите на улицу.