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Екатеринбург окунется в тепло и солнце на выходных

08:20, 05 Апрель 2019
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Фото: Дмитрий Сальник для ЕТВ
Радоваться жизни, слушать пение птиц и прогуливаться при приятной погоде можно с пятницы.
Наконец-то, наконец можно это написать: в Екатеринбурге будет тепло! Сегодня, завтра и даже послезавтра будет! Весна, надеемся, пришла надолго (желательно, до лета, конечно). Утро пятницы, 5 апреля, началось с легкого морозца, но уже к обеду вам перестанет быть зябко — столбики термометров поднимутся до +9 градусов. Весь день будет светить солнце, юго-западный ветер достигнет скорости всего лишь в 1,8 метра в секунду. Красота! На обеде обязательно сходите на улицу.

Выходные будут еще лучше. Субботнее утро выдастся таким же морозным, как и пятничное, но днем станет даже теплее — синоптики прогнозируют до +10 градусов. Солнце, легкий северо-западный ветер, к вечеру на небе появится немного облаков. Чувствуете? Это приближается сезон шашлыков.

В воскресенье теплая погода продолжит радовать екатеринбуржцев — солнце будет светить весь день. Правда, к ночи может начаться небольшой дождь, так что в понедельник не забывайте зонт.
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Город, солнце, весна, тепло, погода, Екатеринбург
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