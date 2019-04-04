Солнечный обзавелся первыми в Екатеринбурге велопоручнями
Микрорайон Солнечный в Екатеринбурге готовится к теплой весне и лету. Там поставили первые в Екатеринбурге велопоручни для любителей эко-транспорта. Рядом с велопоручнями есть еще специальные урны. Они имеют изогнутую стойку, чтобы велосипедисты могли выбрасывать мусор на ходу, сообщили ЕТВ в пресс-службе холдинга Forum Group.
Кроме того, новинкой для Солнечного стало появление связанных велодорожек. Так, на перекрестке Счастливая-Золотистый бульвар сделали диагональный переезд. Он соединяет две велодорожки в двухполосную.
Напомним, в декабре 2018 года в Солнечном открыли первый на Урале аутлет. Там представлена одежда со скидкой из коллекций Levi`s, Henderson, Guess, TomTailor, No One, Baldinini, Colin’s, а также европейские марки, которых еще не было в Екатеринбурге: Mezzatore, Albione и Gabbiaci. Неделю назад маршрут 077 продлили прямо до аутлета.