Солнечный обзавелся первыми в Екатеринбурге велопоручнями

Микрорайон Солнечный в Екатеринбурге готовится к теплой весне и лету. Там поставили первые в Екатеринбурге велопоручни для любителей эко-транспорта. Рядом с велопоручнями есть еще специальные урны. Они имеют изогнутую стойку, чтобы велосипедисты могли выбрасывать мусор на ходу, сообщили ЕТВ в пресс-службе холдинга Forum Group.

Кроме того, новинкой для Солнечного стало появление связанных велодорожек. Так, на перекрестке Счастливая-Золотистый бульвар сделали диагональный переезд. Он соединяет две велодорожки в двухполосную.