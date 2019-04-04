Главная «ЕТВ»НовостиГород

Солнечный обзавелся первыми в Екатеринбурге велопоручнями

17:40, 04 Апрель 2019
24fddb28-b090-4cbc-bde8-cda60930fbf1.jpg
Фото: пресс-служба Forum Group
В микрорайоне также установили специальные урны с изогнутой стойкой. Мусор можно скидывать прямо на ходу.

Микрорайон Солнечный в Екатеринбурге готовится к теплой весне и лету. Там поставили первые в Екатеринбурге велопоручни для любителей эко-транспорта. Рядом с велопоручнями есть еще специальные урны. Они имеют изогнутую стойку, чтобы велосипедисты могли выбрасывать мусор на ходу, сообщили ЕТВ в пресс-службе холдинга Forum Group.

Кроме того, новинкой для Солнечного стало появление связанных велодорожек. Так, на перекрестке Счастливая-Золотистый бульвар сделали диагональный переезд. Он соединяет две велодорожки в двухполосную.

Улетные цены
Разбираемся, почему стоимость перелета из Екатеринбурга в Пекин, Прагу, Париж и другие города вдвое

Напомним, в декабре 2018 года в Солнечном открыли первый на Урале аутлет. Там представлена одежда со скидкой из коллекций Levi`s, Henderson, Guess, TomTailor, No One, Baldinini, Colin’s, а также европейские марки, которых еще не было в Екатеринбурге: Mezzatore, Albione и Gabbiaci. Неделю назад маршрут 077 продлили прямо до аутлета.

«Зачем врал народу?» лучший биатлонист XX века накинулся на Шипулина
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Солнечный обзавелся первыми в Екатеринбурге велопоручнями»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, Екатеринбург, Солнечный, микрорайон, велосипедист, велосипед, урны, поручень
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Город
Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Телебашня, которую взорвали 24 марта, стала героиней сериала «Тайны покинутых».
Мама-жена-бабушка. Любимая женщина Леонида Парфенова. Кулинар и журнал
30 апреля в 12:30
С Елена Чекалова
Пост — советы диетолога
05 апреля в 18:00
С
Владелец «Сима-ленда» открыл класс, где можно позвонить Пушкину
Владелец «Сима-ленда» открыл класс, где можно позвонить Пушкину
Симановский снова сделал подарок школе Бориса Рыжего.