Мэрия Екатеринбурга установила сервитуты ради школы на Краснолесья

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Как сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии , такая мера понадобилась , чтобы около этих домов могли перемещаться строители и грузовики. В ближайшее время начнут возводить дополнительное здание для школы № 181 , и публичный сервитут поможет получить к нему доступ , а также позволит учреждению безопасно функционировать.





, объект На новое здание для 181 школы потратят 618 миллионов рублейобъект включен в программу празднования 300-летия Екатеринбурга.

Александр Высокинский установил постоянные публичные сервитуты на два участка — проезд между домами на Краснолесья28 и Чкалова241 и въезд к дому № 24 по Краснолесья.