Мэрия Екатеринбурга установила сервитуты ради школы на Краснолесья
08:04, 04 Апрель 2019
Теперь любой сможет пройти через два участка около домов №24 и №28.
Александр Высокинский установил постоянные публичные сервитуты на два участка — проезд между домами на Краснолесья, 28 и Чкалова, 241 и въезд к дому № 24 по Краснолесья.
Как сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии, такая мера понадобилась, чтобы около этих домов могли перемещаться строители и грузовики. В ближайшее время начнут возводить дополнительное здание для школы № 181, и публичный сервитут поможет получить к нему доступ, а также позволит учреждению безопасно функционировать.
На новое здание для 181 школы потратят 618 миллионов рублей, объект включен в программу празднования 300-летия Екатеринбурга.
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