Самая чистая мартовская вода текла из кранов Октябрьского района

Исследования МУП «Водоканал» проводит ежесуточно — в центральную лабораторию предприятия каждый день поступает 2500 проб. Эксперты проверяют воду по 200 показателям. Данные, полученных в ходе исследований, позволяет составить рейтинг районов Екатеринбурга по качеству воды. В марте на первом месте оказался Октябрьский, ставший лидером сразу по трем показателям. Значение параметра «мутность» в Октябрьском районе в марте было ниже пределов определяемости, — сообщили ЕТВ в «Водоканале».

Среднегородские значения этого показателя в остальных районах — 0,60 мг на литр при допустимых нормами 1,5 мг на литр. «Цветность» при среднегородском значении 9,98 град и при нормативе 20,00 град в Октябрьском районе была зафиксирована на уровне 9,33 град. Показатель «железо» составил 0,104 мг: допустимый норматив — 0,3 мг на литр, среднегородское значение — 0,115 мг на литр.