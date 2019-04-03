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Самая чистая мартовская вода текла из кранов Октябрьского района

10:54, 03 Апрель 2019
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Фото: pixabay.com
Показатели «мутность», «цветность» и «железо» на территории оказались ниже нормы.

Исследования МУП «Водоканал» проводит ежесуточно — в центральную лабораторию предприятия каждый день поступает 2500 проб. Эксперты проверяют воду по 200 показателям. Данные, полученных в ходе исследований, позволяет составить рейтинг районов Екатеринбурга по качеству воды. В марте на первом месте оказался Октябрьский, ставший лидером сразу по трем показателям. Значение параметра «мутность» в Октябрьском районе в марте было ниже пределов определяемости, — сообщили ЕТВ в «Водоканале».

Среднегородские значения этого показателя в остальных районах — 0,60 мг на литр при допустимых нормами 1,5 мг на литр. «Цветность» при среднегородском значении 9,98 град и при нормативе 20,00 град в Октябрьском районе была зафиксирована на уровне 9,33 град. Показатель «железо» составил 0,104 мг: допустимый норматив — 0,3 мг на литр, среднегородское значение — 0,115 мг на литр.

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Город, качество, вода, МУП "Водоканал", Водоканал, Октябрьский район
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