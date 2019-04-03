Мэрия решила спросить, нужно ли екатеринбуржцам «Похищение Европы»

Мифологический сюжет похищения Европы Зевсом воссоздал скульптор Андрей Антонов. После его смерти идею подарить городу эту композицию

директор литейной мастерской Борис Дубровин , который уже работал над « Масками скорби», которые появились у мемориала жертвам политических репрессий на Московском тракте.