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Мэрия решила спросить, нужно ли екатеринбуржцам «Похищение Европы»

08:32, 03 Апрель 2019
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«Похищение Европы» в фонтане за Оперным
Фото: екатеринбург.рф
Скульптуру хотят установить в сквере за Оперным театром, который откроется после реконструкции летом 2019 года.
Администрация Екатеринбурга на своем официальном сайте проводит опрос, хотят ли горожане видеть в фонтане сквера за Оперным театром скульптуру «Похищение Европы». Есть возможность поместить ее туда во время благоустройства, которое уже идет полным ходом.
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Так будет выглядеть скульптура вблизи

Фото:

Мифологический сюжет похищения Европы Зевсом воссоздал скульптор Андрей Антонов. После его смерти идею подарить городу эту композицию подхватил директор литейной мастерской Борис Дубровин, который уже работал над «Масками скорби», которые появились у мемориала жертвам политических репрессий на Московском тракте.

Благоустройство сквера у Оперного театра началось летом 2018 года, работы завершатся летом 2019 года — об этом заявил вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов.
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Город, скульптура, Оперный театр, благоустройство, обсуждения, мэрия, Екатеринбург
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