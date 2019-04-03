Мэрия решила спросить, нужно ли екатеринбуржцам «Похищение Европы»
08:32, 03 Апрель 2019
Скульптуру хотят установить в сквере за Оперным театром, который откроется после реконструкции летом 2019 года.
Администрация Екатеринбурга на своем официальном сайте проводит опрос, хотят ли горожане видеть в фонтане сквера за Оперным театром скульптуру «Похищение Европы». Есть возможность поместить ее туда во время благоустройства, которое уже идет полным ходом.
Фото:
Мифологический сюжет похищения Европы Зевсом воссоздал скульптор Андрей Антонов. После его смерти идею подарить городу эту композицию подхватил директор литейной мастерской Борис Дубровин, который уже работал над «Масками скорби», которые появились у мемориала жертвам политических репрессий на Московском тракте.
Благоустройство сквера у Оперного театра началось летом 2018 года, работы завершатся летом 2019 года — об этом заявил вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов.
Новое и интересное
Время ушедшего года
События
ЕТВ выясняет, как Екатеринбург пережил 2017 год.
Сумма мнений Σ
О помощи людям с аутизмом в Екатеринбурге
Мама-жена-бабушка. Любимая женщина Леонида Парфенова. Кулинар и журнал