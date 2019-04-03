Мэрия Екатеринбурга создала новый совет по паркам
11:19, 03 Апрель 2019
Решать судьбу зеленых зон будут в основном чиновники.
Вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик подписал постановление о новом совете, который будет заниматься развитием городских парков. «В целях повышения эффективности решений, принимаемых по вопросам реализации градостроительной политики и формирования комфортной городской среды», — декларируется на официальном сайте мэрии.
Ничего революционного не произойдет: новая структура будет состоять преимущественно из чиновников комитета по благоустройству и департамента архитектуры, членов «Союза дизайнеров» и архитекторов местных бюро, которые обязательно вошли бы в Градсовет, если бы он действовал. Также в составе заявлены главный художник Екатеринбурга Дмитрий Фогель и главный архитектор Андрей Молоков.
Совет будет собираться не менее, чем раз в месяц, а
пищу для размышлений повестку для него будет формировать комитет по благоустройству, который должен за десять дней до заседания прислать свои очередные предложения.
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