Мэрия Екатеринбурга создала новый совет по паркам

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Ничего революционного не произойдет: новая структура будет состоять преимущественно из чиновников комитета по благоустройству и департамента архитектуры , членов « Союза дизайнеров» и архитекторов местных бюро , которые обязательно вошли бы в Градсовет , если бы он действовал. Также в составе заявлены главный художник Екатеринбурга Дмитрий Фогель и главный архитектор Андрей Молоков.





Совет будет собираться не менее , чем раз в месяц , а пищу для размышлений повестку для него будет формировать комитет по благоустройству , который должен за десять дней до заседания прислать свои очередные предложения.

Вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик подписал постановление о новом советекоторый будет заниматься развитием городских парков.», — декларируется на официальном сайте мэрии.