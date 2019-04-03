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Екатеринбургское метро получит новые терминалы для оплаты проезда

13:15, 03 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
Еще больше пассажиров одновременно смогут расплачиваться банковскими картами. 

Екатеринбургский метрополитен обзаведется дополнительными терминалами, которые позволят оплачивать проезд банковской картой. В пресс-службе мэрии заявили, что летом 2019 года установят по одному терминалу на станциях «Площадь 1905 года», «Геологическая» и «Уралмаш». Контракт уже заключили с компанией «И-Сеть». Впрочем, в разговоре с ЕТВ директор предприятия Павел Ведерников информацию ни подтвердить, ни опровергнуть не смог.

Три экспериментальных терминала в метрополитене установили в октябре 2017 года — на тех же трех станциях. Позднее ими оборудовали все остановки. Дополнительные терминалы решили поставить, поскольку увеличился спрос: в первые месяцы ими пользовались 1,8% пассажиров, сейчас доля составляет 17%.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, банковская карта, терминалы, метро, Метрополитен, Свердловская область , Екатеринбург
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