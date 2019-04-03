Екатеринбургское метро получит новые терминалы для оплаты проезда

Екатеринбургский метрополитен обзаведется дополнительными терминалами, которые позволят оплачивать проезд банковской картой. В пресс-службе мэрии заявили, что летом 2019 года установят по одному терминалу на станциях «Площадь 1905 года», «Геологическая» и «Уралмаш». Контракт уже заключили с компанией «И-Сеть». Впрочем, в разговоре с ЕТВ директор предприятия Павел Ведерников информацию ни подтвердить, ни опровергнуть не смог.

Три экспериментальных терминала в метрополитене установили в октябре 2017 года — на тех же трех станциях. Позднее ими оборудовали все остановки. Дополнительные терминалы решили поставить, поскольку увеличился спрос: в первые месяцы ими пользовались 1,8% пассажиров, сейчас доля составляет 17%.