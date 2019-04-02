Началось! Улицы на Вторчермете перекроют для репетиции парада 3 апреля
08:02, 02 Апрель 2019
В центр Екатеринбурга тяжелая военная техника поедет через две недели.
Уже в среду, 3 апреля, на Вторчермете пройдет репетиция парада победы — танки выйдут на улицы утром. Дороги будут перекрыты для автомобилей с 9 до 13 часов, обычно это создает некоторые неудобства и пробки на прилегающих улицах, поэтому заранее позаботьтесь о маршрутах объезда.
Перекрыты будут следующие участки: улица 2-я Новосибирская от Палисадной до Окружной; улица Зенитчиков от Палисадной до Братской; улица Патриса Лумумбы от Братской до Палисадной; улица Эскадронная от Окраинной до 2-й Новосибирской.
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Такие же перекрытия ожидаются 10, 17 и 24 апреля 2019 года. Ограничения движения в центре Екатеринбурге начнутся с вечера 19 апреля — автомобилям нельзя будет проехать по основным магистралям, а пешеходам перейти их с 20:00 до 4:00. В центр техника также будет выезжать 20, 23, 24, 26, 27, 29, 30 апреля, 3,4,7 и 9 мая.
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