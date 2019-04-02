Началось! Улицы на Вторчермете перекроют для репетиции парада 3 апреля

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Перекрыты будут следующие участки: улица 2-я Новосибирская от Палисадной до Окружной; улица Зенитчиков от Палисадной до Братской; улица Патриса Лумумбы от Братской до Палисадной; улица Эскадронная от Окраинной до 2-й Новосибирской.

Уже в среду3 апреляна Вторчермете пройдет репетиция парада победы — танки выйдут на улицы утром. Дороги будут перекрыты для автомобилей с 9 до 13 часовобычно это создает некоторые неудобства и пробки на прилегающих улицахпоэтому заранее позаботьтесь о маршрутах объезда.