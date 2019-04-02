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Конгресс-холл в Екатеринбурге подорожал до 10 миллиардов 

10:41, 02 Апрель 2019
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Фото: Марина Молдавская для ЕТВ
Площадка, куда приедет Путин, пройдет финальную экспертизу в мае.

Стоимость строительства Конгресс-холла в Екатеринбурге достигла 9,5 миллиарда рублей. Источники финансирования — бюджет Свердловской области кредитные ресурсы Сбербанка, сообщил гендиректор застройщика «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев. Проект должен пройти финальную госэкспертизу уже в мае.

»Это уже тонкие настройки: специалисты проверят слаботочные системы (системы связи, охранно-пожарную сигнализацию, интернет, видеонаблюдение), требования Росконгресса к звуку, микрофонам, отделке помещений», — цитирует Тимура Уфимцева «Интерфакс-Урал».

Сейчас «Синара» приступила к чистовой отделке конгресс-холла. Там устанавливают кухонное и мультимедийное оборудование. Конгресс-холл будет состоять из четырех наземных и одного подземного этажей, на которых разместятся 15 конференц-залов, 26 переговорных, фуд-корт, а также основной многофункциональный зал, вмещающий в зависимости от конфигурации 4-5 тысяч человек. В июле в нем пройдет саммит производства и индустриализации GMIS-2019.

ЕТВ подробно рассказывал, как устроен конгресс-холл здесь.

Заложники Матрицы
Истории екатеринбуржцев и не только, которые стали жертвами кибербуллинга.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, Синара, бюджет, деньги, строительство, Конгресс-холл, Екатеринбург
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