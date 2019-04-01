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Вице-мэр Екатеринбурга Ковальчик будет бороться с коррупцией во власти

18:47, 01 Апрель 2019
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Фото: архив ЕТВ
Чиновник стал первым заместителем Высокинского в конце января 2019 года

Первый вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик будет противодействовать коррупции и урегулировать конфликты интересов в городской администрации. Соответствующее постановление выпустил глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

В комиссию также вошли начальник департамента кадровой политики Елена Хазова, и. о. начальника правового департамента Александр Громут, директор института Муниципального управления Игорь Выдрин и другие.

Александр Ковальчик стал первым заместителем мэра Екатеринбурга Александра Высокинского 24 января 2019 года. До этого чиновник работал министром экономики Свердловской области. Еще раньше, в 2010 году, Ковальчик трудился гендиректором в МУП «Водоканал». Но через пять лет стал фигурантом уголовного дела по обвинению в растрате, потому что заключил невыгодный контракт. Сумму ущерба оценивали в 19 миллионов рублей. В итоге суд счел, что Ковальчик действовал в рамках закона и его оправдали.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, коррупция, мэрия, Екатеринбург
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