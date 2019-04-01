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В Екатеринбурге уволили директора Городского центра медпрофилактики

15:30, 01 Апрель 2019
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Фото: pixabay
С руководителем учреждения Еленой Новиковой решили не продлять контракт.

Администрация Екатеринбурга решила не продлять контракт с директором Городского центра медицинской профилактики Еленой Новиковой. О решении женщине сообщили три дня назад. Корреспондент ЕТВ дозвонился до Елены Фагиловны и спросил, по какой причине мэрия захотела избавиться от эффективного директора. «Мне никаких объяснений не давали. Сказали: «Вы же умная женщина, все понимаете», — объяснила Елена Новикова.

Елена Фагиловна начала работать в ГЦМП в 2002 году. «Я не знала, и думаю, что никто в городе не знал, зачем организаторам здравоохранения нужна профилактика», — написала на странице в Facebook теперь уже экс-директор центра. За время работы Елены Новиковой ГЦМП запустил проекты по снижению детского ожирения, по конфликтологии и профессиональному выгоранию, сделал интернет-кабинет здорового ребенка, получил премию «Медицинский олимп», десятки призов в конкурсах различного уровня в сфере коммуникаций и рекламы, кейс кампании «Жизнь — есть, ВИЧ — есть» во всемирных альманахах рекламы Adds of the world, O’socio.

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Благодаря успешной работе ГЦМП в Екатеринбурге первичная заболеваемость ВИЧ снизилась за последние два года на 17%, выявляемость артериальной гипертонии за три года повысилась в 2,2 раза. Поэтому увольнять хорошего директора, когда Екатеринбург подписал Парижскую декларацию и собрался ликвидировать отдел по борьбе с наркоманией в структуре администрации, не самое лучшее решение. Несмотря на то, что декларацию подписали еще в декабре, решительные меры еще не приняли. Документ должны ратифицировать в МИД. А между тем в Свердловской области 64,8 тысячи ВИЧ-инфицированных (на 1 января 2019 года). Наш регион входит в тройку по смертности от вируса иммунодефицита.
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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Администрация Екатеринбурга, увольнение, директор, Центр медпрофилактики, Екатеринбург
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