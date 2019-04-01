В Екатеринбурге уволили директора Городского центра медпрофилактики

Администрация Екатеринбурга решила не продлять контракт с директором Городского центра медицинской профилактики Еленой Новиковой. О решении женщине сообщили три дня назад. Корреспондент ЕТВ дозвонился до Елены Фагиловны и спросил, по какой причине мэрия захотела избавиться от эффективного директора. «Мне никаких объяснений не давали. Сказали: «Вы же умная женщина, все понимаете», — объяснила Елена Новикова.

Елена Фагиловна начала работать в ГЦМП в 2002 году. «Я не знала, и думаю, что никто в городе не знал, зачем организаторам здравоохранения нужна профилактика», — написала на странице в Facebook теперь уже экс-директор центра. За время работы Елены Новиковой ГЦМП запустил проекты по снижению детского ожирения, по конфликтологии и профессиональному выгоранию, сделал интернет-кабинет здорового ребенка, получил премию «Медицинский олимп», десятки призов в конкурсах различного уровня в сфере коммуникаций и рекламы, кейс кампании «Жизнь — есть, ВИЧ — есть» во всемирных альманахах рекламы Adds of the world, O’socio.