В Екатеринбурге стихнет ветер и станет тепло

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В среду , 3 апреля , станет чуть прохладнее — столбики термометров поднимутся до +3 градусов , будет пасмурно , ожидается северо-западный ветер 3,9 метра в секунду. Солнце выглянет в четверг , 4 апреля. Весь день будет ясно , температура воздуха днем поднимется до +5 градусов.





В пятницу , 5 апреля , окончательно стихнет ветер — до 0,7 метра в секунду , ожидается +8 градусов , весь день будет ясно. Пора снимать шапки!

На этой неделе в Екатеринбургенаконец-тонаступит веснане фактчто навсегда). В понедельник1 апреляхоть и будет дуть сильный западный ветер до 6,6 метра в секундуно температура воздуха поднимется до +6 градусов. Синоптики обещают небольшой дождь. А вот уже во вторник2 апреляветер стихнет до 1,4 метра в секундувоздух прогреется до +4выглянет солнце.