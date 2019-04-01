В Екатеринбурге стихнет ветер и станет тепло
08:20, 01 Апрель 2019
Весна вступает в права.
На этой неделе в Екатеринбурге, наконец-то, наступит весна (не факт, что навсегда). В понедельник, 1 апреля, хоть и будет дуть сильный западный ветер до 6,6 метра в секунду, но температура воздуха поднимется до +6 градусов. Синоптики обещают небольшой дождь. А вот уже во вторник, 2 апреля, ветер стихнет до 1,4 метра в секунду, воздух прогреется до +4, выглянет солнце.
В среду, 3 апреля, станет чуть прохладнее — столбики термометров поднимутся до +3 градусов, будет пасмурно, ожидается северо-западный ветер 3,9 метра в секунду. Солнце выглянет в четверг, 4 апреля. Весь день будет ясно, температура воздуха днем поднимется до +5 градусов.
В пятницу, 5 апреля, окончательно стихнет ветер — до 0,7 метра в секунду, ожидается +8 градусов, весь день будет ясно. Пора снимать шапки!
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