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Краснознаменную группу могут вернуть на Плотинку к 7 ноября

09:29, 01 Апрель 2019
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Фото: 1723.ru
О возвращении памятника во время объезда города заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назвал дату возвращения Краснознаменной группы на Плотинку. По словам главы города, памятник могут восстановить к 7 ноября 2019 года. Этот день принято считать годовщиной Октябрьской революции, которая случилась 102 года назад. Сейчас необходимо оценить состояние плит в основании снесенного памятника, уточнил Высокинский на объезде Екатеринбурга в воскресенье, 31 марта. Тогда станет ясно, сколько денег потребуется на Краснознаменную группу. Затем уже появится распоряжение.

Краснознаменная группа исчезла с Плотинки в 2013 году. Мэрия обосновывала это решение техническими требованиями — якобы из соображений безопасности объект не может размещаться на крыше шлюзовой камеры. Впоследствии городские активисты делали арт-объекты, чтобы напомнить Екатеринбургу о Краснознаменной группе и попытаться вернуть ее. Совсем недавно, в конце января 2019 года, участники движения «Суть времени» поставили на прежнем месте копию Краснознаменной группы — но изо льда.

В феврале Александр Высокинский сообщал, что Краснознаменную группу вернут к концу 2019 года, но дату не называл. Эта новость обрадовала свердловских коммунистов, которые добивались восстановления памятника шесть лет.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, коммунисты, мэр, памятник, краснознаменная группа, Екатеринбург, Александр Высокинский
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