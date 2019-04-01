Для сквера на Титова придумают проект благоустройства за 312 тысяч
08:03, 01 Апрель 2019
В 2019 году мэрия Екатеринбурга готова выделить деньги только на бумажные работы.
Горадминистрация ищет подрядчика, который проведет проектно-изыскательные работы и придумает план для благоустройства сквера на улице Титова. На портале госзакупок появился соответствующий лот стоимостью 312 тысяч рублей.
Согласно техзаданию, подрядчик должен в течение 60 дней найти проектное решение для участка Титова от Братской для Ферганской и представить готовый документ.
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ЕТВ подробно описывал состояние скверов и парков на Вторчермете в большом материале «Удобства на районе. Эпизод второй». Как дела обстоят в других районах Екатеринбурга, читайте в «Эпизоде первом».
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