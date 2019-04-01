«Атомстройкомплекс» пустит по Исети речное такси

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Станции расположатся около ЖК , которые по берегу реки возвел « Атомстройкомплекс» — их семь. И планируются еще. Все отмечены на карте:

После прошлогоднего сплава по ИсетиАтомстройкомплекс» не оставляет идею вернуть реку Екатеринбургу. Этим летом застройщик планирует пустить речное таксикоторое с ветерком прокатит горожан от Верхне-Исетского до Нижне-Исетского пруда.