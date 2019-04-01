«Атомстройкомплекс» пустит по Исети речное такси
12:55, 01 Апрель 2019
Станции расположатся около ЖК застройщика.
После прошлогоднего сплава по Исети «Атомстройкомплекс» не оставляет идею вернуть реку Екатеринбургу. Этим летом застройщик планирует пустить речное такси, которое с ветерком прокатит горожан от Верхне-Исетского до Нижне-Исетского пруда.
Станции расположатся около ЖК, которые по берегу реки возвел «Атомстройкомплекс» — их семь. И планируются еще. Все отмечены на карте:
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Фото: «Атомстройкомплекс»
В пресс-службе «Атомстройкомплекса» рассказали, что планируют несколько вариантов плавсредств: весельные лодки для неспешных прогулок и романтических свиданий и моторные лодки для тех, кому нужно побыстрее добраться из одной точки Екатеринбурга в другую.
Застройщик пока не решил, как будет брать плату — по боутшерингу (аналогия каршеринга — поминутная оплата машины) или как классическое речное такси, и тогда горожане будут рассчитываться с лодочником.
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