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Высокинский опроверг перенос транспортной реформы

15:01, 31 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Глава Екатеринбурга рассказал о «политической спекуляции». Ранее его заместитель Алексей Бубнов завил, что сроки проведения реформы, скорее всего, будут сдвигаться.
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назвал информацию о переносе транспортной реформы «политической спекуляцией». По словам градоначальника, преобразования все-таки начнутся 1 июля, их будут проводить поэтапно. В итоге процесс растянется на «год-полтора». Об этом Высокинский рассказал на сегодняшнем объезде города.
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Александр Высокинский
Мэр Екатеринбурга
Мэр Екатеринбурга добавил, что «нужно проверить эффективность вложения средств в исследование транспортных потоков, которое делал «Город PRO“». По мнению Александра Высокинского, необходим четкий анализ передвижения транспорта. «Пока этого нет, формулировать план глупо», — резюмировал глава города.

Мэрия Екатеринбурга уже ищет подрядчика, который займется очередным исследованием по подготовке к транспортной реформе. За исследование администрация готова заплатить 12,5 миллиона рублей. Такая сумма указана в документах, опубликованных на сайте госзакупок. Администрация уже запрашивала исследование городских маршрутов за 26 миллионов рублей в мае 2018 года.

Ранее вице-мэр Екатеринбурга по транспорту Алексей Бубнов сообщил, что сроки проведения транспортной реформы скорее всего, будут сдвигаться. Причиной этому стало то, что нужно начинать серьезную информационную кампанию, для которой уже не осталось времени.

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Авторы:
Мария ВойнаковаМихаил Вербицкий
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Теги:
Город, Высокинский, Екатеринбург, транспортная реформа, Александр Высокинский
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