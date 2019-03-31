Высокинский опроверг перенос транспортной реформы

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Мэрия Екатеринбурга уже ищет подрядчика, который займется очередным исследованием по подготовке к транспортной реформе. За исследование администрация готова заплатить 12,5 миллиона рублей. Такая сумма указана в документах, опубликованных на сайте госзакупок. Администрация уже запрашивала исследование городских маршрутов за 26 миллионов рублей в мае 2018 года.