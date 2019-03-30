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Высокинский придумал конкурс на благоустройство Исторического сквера

13:47, 30 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Идеи будут собирать ко Дню строителя.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский предложил провести конкурс на благоустройство Исторического сквера, сообщили ЕТВ в пресс-службе горадминистрации. Глава Екатеринбурга сделал такое заявление во время совещаения по будущему Дню строителя.
Метро за три года. Как?
Строительная отрасль является одним из локомотивов развития не только экономики Екатеринбурга, но и всей Свердловской области. Работать в строительном секторе — это дело правильное и значимое. И одна из наших задач — привлечь молодежь к развитию отрасли.
Александр Высокинский
Мэр Екатеринбурга
Исторический сквер давно не попадал в поле зрения мэрии — хотя в прошлом, 2018-м, стал одним из самых популярных мест в городе из-за чемпионата мира по футболу. Там была установлена большая надпись Russia 2018, с которой с удовольствием фотографировались иностранные болельщики.
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Город, благоустройство, мэрия, Екатеринбург, Александр Высокинский
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