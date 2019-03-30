Высокинский придумал конкурс на благоустройство Исторического сквера

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский предложил провести конкурс на благоустройство Исторического сквера , сообщили ЕТВ в пресс-службе горадминистрации. Глава Екатеринбурга сделал такое заявление во время совещаения по будущему Дню строителя.

Строительная отрасль является одним из локомотивов развития не только экономики Екатеринбурга , но и всей Свердловской области. Работать в строительном секторе — это дело правильное и значимое. И одна из наших задач — привлечь молодежь к развитию отрасли.