Высокинский придумал конкурс на благоустройство Исторического сквера
13:47, 30 Март 2019
Идеи будут собирать ко Дню строителя.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский предложил провести конкурс на благоустройство Исторического сквера, сообщили ЕТВ в пресс-службе горадминистрации. Глава Екатеринбурга сделал такое заявление во время совещаения по будущему Дню строителя.
Строительная отрасль является одним из локомотивов развития не только экономики Екатеринбурга, но и всей Свердловской области. Работать в строительном секторе — это дело правильное и значимое. И одна из наших задач — привлечь молодежь к развитию отрасли.
Исторический сквер давно не попадал в поле зрения мэрии — хотя в прошлом, 2018-м, стал одним из самых популярных мест в городе из-за чемпионата мира по футболу. Там была установлена большая надпись Russia 2018, с которой с удовольствием фотографировались иностранные болельщики.
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