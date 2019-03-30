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Беззуб рассказал, почему в Екатеринбурге плохо убирали снег всю зиму

18:47, 30 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Общественник разнес работу коммунальщиков на «Горсовете» в Ельцин Центре.

Общественник Алексей Беззуб рассказал о качестве уборки снега в Екатеринбурге. Он представил отчеты на «Горсовете» в Ельцин Центре. Алексей Беззуб посчитал, что за всю зиму из города вывезли всего 42% сугробов: выпало 2,1 миллиона тонн осадков, коммунальщики избавились от 1,1 миллиона тонн. Общественник подчеркнул, что за зиму в Екатеринбурге было всего четыре больших снегопада. Это гораздо меньше, чем в прошлые годы (исключение — сезон 2017/18).

Беззуб подробно прошелся по уборке в Ленинском районе уральской столицы. Он привел пример со снегопадом с 14 на 15 марта, когда из 52 машин ночью на уборку выехали 28, а днем — 19. ЕТВ подробно следил за последствиями злополучного мартовского снегопада и выяснял, как по уму должны вывозить сугробы. Подробности здесь.

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При этом ДЭУ тратит 240,6 миллиона рублей в год, 97 из которых идут на зарплаты рабочим. Для сравнения: в 2012 году численность работников ДЭУ Ленинского района была 115, сейчас — 213 человек. За два года их зарплата увеличилась с 22,6 тысячи до 37,9 тысячи рублей. «За шесть лет ФОТ [фонд оплаты труда — прим. ЕТВ] вырос в 2,5 раза, техники стало больше, а качество уборки города так и не изменилось», — сказал Алексей Беззуб. Он также отметил разницу между 200 ставками и тем, что на уборку района выходят 60 человек, и подытожил:
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Я не обвиняю мэрию в коррупции, но я обвиняю ее в неэффективной работе.

Алексей Беззуб
общественник

Кроме того, Алексей Беззуб предложил отказаться от применения бионорда во время сильных заморозков. Альтернативой бионорду может стать круглосуточное прометание дорог и тротуаров, как это должно быть по ГОСТу. По словам общественника, от бионорда нужно отказаться, чтобы не становилось больше льда на дорогах — их посыпают, а убирать не успевают. Поэтому лед становится крепче и больше.

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Авторы:
Марина СухогузоваАрина Осипова
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Теги:
Город, уборка, снегопад, коммунальщики, уборка снега, Екатеринбург, Алексей Беззуб
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