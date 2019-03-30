Беззуб рассказал, почему в Екатеринбурге плохо убирали снег всю зиму

Общественник Алексей Беззуб рассказал о качестве уборки снега в Екатеринбурге. Он представил отчеты на «Горсовете» в Ельцин Центре. Алексей Беззуб посчитал, что за всю зиму из города вывезли всего 42% сугробов: выпало 2,1 миллиона тонн осадков, коммунальщики избавились от 1,1 миллиона тонн. Общественник подчеркнул, что за зиму в Екатеринбурге было всего четыре больших снегопада. Это гораздо меньше, чем в прошлые годы (исключение — сезон 2017/18).

Беззуб подробно прошелся по уборке в Ленинском районе уральской столицы. Он привел пример со снегопадом с 14 на 15 марта, когда из 52 машин ночью на уборку выехали 28, а днем — 19. ЕТВ подробно следил за последствиями злополучного мартовского снегопада и выяснял, как по уму должны вывозить сугробы. Подробности здесь.